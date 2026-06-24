Atletico Madrid ve Barcelona Arasında Kriz: Julian Alvarez Transferi Kaosa Dönüştü

·78·Spor
Atletico Madrid ve Barcelona Arasında Kriz: Julian Alvarez Transferi Kaosa Dönüştü

İspanyol futbolunda yeni bir büyük kriz patlak veriyor. Atletico Madrid CEO'su Miguel Angel Gil Marin, Barcelona'yı sert bir dille eleştirerek Katalan kulübünü yalan söylemekle ve saygısızlıkla suçladı. Tartışmanın merkezinde, Arjantinli forvet Julian Alvarez hakkındaki transfer söylentileri ve futbolcunun geleceğine dair beklenmedik açıklamaları yer alıyor. Goal.com'un haberine göre.

Edinilen bilgilere göre, Atletico Madrid yönetimi Barcelona hakkında FIFA'ya resmi şikayette bulunmaya hazırlanıyor. Gil Marin'e göre, Katalan kulübü mevcut sözleşmesi devam eden bir futbolcuyla yasa dışı görüşmeler gerçekleştirdi. Goal.com'un haberine göre Madrid ekibi, çıkarlarını korumak için hukuki yollara başvurmaya kesin olarak karar verdi.

FIFA şikayeti ve yasa dışı görüşmeler

Gil Marin, EFE haber ajansına verdiği röportajda duruma açıklık getirdi: "Görevimiz Atletico Madrid'in çıkarlarını korumaktır. Bu nedenle, koruma altındaki dönemde mevcut sözleşmesi olan bir futbolcuyla görüşmeler yaptığı için Barcelona'yı FIFA'ya şikayet edeceğiz", dedi kulüp yöneticisi. Marin'e göre rakip kulüp, mali imkanları yeterli olmamasına rağmen transfer konusunda yalan bilgiler yayıyor.

Hatırlatmak gerekirse, Julian Alvarez 2024 yazında Manchester City'den yaklaşık 81,8 milyon sterlin karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Kulüple olan sözleşmesi 2030 yılına kadar sürüyor. Buna rağmen futbolcu, yakın zamanda verdiği bir röportajda takımdan ayrılma isteği olduğuna dair imalarda bulundu.

Julian Alvarez'in beklenmedik açıklamaları

Arjantin milli takımında yer alan Julian Alvarez, ESPN kanalına verdiği röportajda şunları söyledi: "Şu an konuşmanın sırası olmayabilir ama gizlenmek de istemiyorum. Dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. Atletico Madrid'deki yöneticilerle konuştum. Bence herkes için en iyi yol transfer. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum".

Bu sözler Atletico Madrid yönetimini öfkelendirdi. Gil Marin, futbolcunun bu açıklamalarından dolayı derin bir üzüntü duyduğunu belirtti. Marin, bu tür sözlerin Lionel Messi ve Arjantin milli takımının zafer şarkıları söylediği bir günde söylenmesinin yanlış olduğunu vurguladı. Kulüp başkanı, Julian Alvarez'in takımın önemli bir parçası olduğunu ve onu satma niyetlerinin olmadığını bir kez daha teyit etti.

Gil Marin'e göre Barcelona sadece Atletico Madrid'e değil, kendi taraftarlarına da yalan söylüyor. Katalanları, gerçekleştiremeyecekleri transferler hakkında konuşarak kamuoyunu yanılttıkları için suçladı. 2025-26 sezonunda 20 gol atarak takımın lideri haline gelen Alvarez'in ayrılığının Madrid ekibi için büyük bir kayıp olacağı açık, bu yüzden kulüp onu kolayca bırakmak istemiyor.

Atletico MadridBarcelonaJulian AlvarezTransferFIFA
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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