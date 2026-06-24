Facebook içerik üreticileri için özel bir yapay zeka uygulaması tanıttı

·28·Teknoloji
Facebook içerik üreticileri için özel bir yapay zeka uygulaması tanıttı

Meta şirketi, Facebook'taki içerik üreticileri (kreatörler) için tasarlanan Creator Studio aracını kökten yenileyerek onu ayrı bir yapay zeka asistanı olarak sundu. Bu yeni uygulama, yazarların hedef kitlelerini genişletmelerine, içerik performansını analiz etmelerine ve abonelerle iletişimi otomatikleştirmelerine yardımcı oluyor. Bu adım, Facebook platformunun TikTok ve YouTube gibi rakipleriyle olan mücadelesinde konumunu güçlendirmeye yönelik stratejik bir hamledir. Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni uygulamanın temel özelliği, içine entegre edilmiş Facebook AI asistanıdır. Bu akıllı sistem; yazarın tarzına, önceki gönderilerinin sonuçlarına ve izleyici ilgi alanlarına dayanarak kişiselleştirilmiş öneriler sunar. Meta temsilcilerinin ifadelerine göre, bu teknolojinin kreatörlerin ChatGPT gibi üçüncü taraf araçları kullanma ihtiyacını ortadan kaldırması bekleniyor. Artık fikir üretimi ve analitik veriler doğrudan ekosistem içinde gerçekleştirilecek.

Analiz ve iletişimde yeni dönem

Uygulama, karmaşık grafik ve tabloları incelemek yerine, basit bir sohbet şeklinde bilgi alma imkanı tanıyor. Örneğin, kullanıcı yapay zekaya "Gönderiyi ne zaman paylaşmam daha uygun?" veya "Yorumlarda insanlar genel olarak ne hakkında konuşuyor?" diye sorabilir. Sistem sadece soruları yanıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda hedef kitle kompozisyonunun zamanla nasıl değiştiğine dair ek sorguları da analiz edebiliyor.

Ayrıca Creator Studio uygulaması, yapay zeka tabanlı bir yorum yönetimi aracını da içeriyor. Bu araç en önemli görüşleri belirginleştiriyor ve yazarın kendine özgü tarzında yanıt taslakları hazırlıyor. Kreatörler, bu hazır yanıtları düzenleyip onayladıktan sonra yayınlayabiliyor. Bu da binlerce yorum arasında kritik olanların gözden kaçmamasını sağlıyor.

Meta'dan yeni uygulama akışı

Uygulama, kullanıcıya her gün temel öncelikli görevler listesi sunuyor. Bunlar şunları içerir:
  • Son yayınlanan gönderinin performansını gözden geçirmek;
  • Belirlenen hedeflere doğru ilerlemeyi takip etmek;
  • Yanıtlanması gereken önemli yorumları belirlemek.

Bu proje, Meta şirketinin son zamanlardaki aktif genişleme politikasının bir parçasıdır. Şirket daha önce Facebook Groups için Reddit tarzı Forum uygulamasını ve Instagram arkadaşlarıyla kaybolan fotoğraflar paylaşmak için Instants programını başlatmıştı. The New York Times'ın haberine göre şirket, şu anda Arena adı verilen tahmin piyasasına benzer başka bir uygulama üzerinde çalışıyor.

The Wall Street Journal'ın belirttiğine göre, Mark Zuckerberg çalışanlara yapay zeka sayesinde iş verimliliğinin arttığını ve bunun şirkete tarihte olduğundan daha fazla yeni uygulamayı daha hızlı oluşturma imkanı vereceğini vurguladı. Şu anda yeni AI asistan uygulaması, sınırlı bir kreatör grubuyla test ediliyor ve yakında geniş kitlelere sunulması bekleniyor.

FacebookMetaYapay ZekaİçerikUygulama
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi, yolda kahve hazırlayan kompakt Mijia Portable Coffee Machine cihazını tanıttıXiaomi, yolda kahve hazırlayan kompakt Mijia Portable Coffee Machine cihazını tanıttıBugün, 22:58Rusya'nın yeni Tu-214 yolcu uçakları 2027'den itibaren teslim edilecekRusya'nın yeni Tu-214 yolcu uçakları 2027'den itibaren teslim edilecekBugün, 22:24Deezer Yeni Remix Lab Özelliğini Tanıttı: Hayranlar Artık Şarkıları Yasal Olarak RemiksleyebilecekDeezer Yeni Remix Lab Özelliğini Tanıttı: Hayranlar Artık Şarkıları Yasal Olarak RemiksleyebilecekBugün, 22:24İdeal Android Akıllı Telefon Arayışı: «Hayaldeki Telefon» Konsepti Tanıtıldıİdeal Android Akıllı Telefon Arayışı: «Hayaldeki Telefon» Konsepti TanıtıldıBugün, 22:24ABD Uzay Üsleri Krizin Eşiğinde: Roket Sayısı Altyapı Kapasitesini AşıyorABD Uzay Üsleri Krizin Eşiğinde: Roket Sayısı Altyapı Kapasitesini AşıyorBugün, 21:58Dünyanın En Güçlü Süper Bilgisayarı Belirlendi: Çin ABD'yi Tahtından İndirdiDünyanın En Güçlü Süper Bilgisayarı Belirlendi: Çin ABD'yi Tahtından İndirdiBugün, 21:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı