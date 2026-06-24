Facebook içerik üreticileri için özel bir yapay zeka uygulaması tanıttı

Meta şirketi, Facebook'taki içerik üreticileri (kreatörler) için tasarlanan Creator Studio aracını kökten yenileyerek onu ayrı bir yapay zeka asistanı olarak sundu. Bu yeni uygulama, yazarların hedef kitlelerini genişletmelerine, içerik performansını analiz etmelerine ve abonelerle iletişimi otomatikleştirmelerine yardımcı oluyor. Bu adım, Facebook platformunun TikTok ve YouTube gibi rakipleriyle olan mücadelesinde konumunu güçlendirmeye yönelik stratejik bir hamledir. Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni uygulamanın temel özelliği, içine entegre edilmiş Facebook AI asistanıdır. Bu akıllı sistem; yazarın tarzına, önceki gönderilerinin sonuçlarına ve izleyici ilgi alanlarına dayanarak kişiselleştirilmiş öneriler sunar. Meta temsilcilerinin ifadelerine göre, bu teknolojinin kreatörlerin ChatGPT gibi üçüncü taraf araçları kullanma ihtiyacını ortadan kaldırması bekleniyor. Artık fikir üretimi ve analitik veriler doğrudan ekosistem içinde gerçekleştirilecek.

Analiz ve iletişimde yeni dönem

Uygulama, karmaşık grafik ve tabloları incelemek yerine, basit bir sohbet şeklinde bilgi alma imkanı tanıyor. Örneğin, kullanıcı yapay zekaya "Gönderiyi ne zaman paylaşmam daha uygun?" veya "Yorumlarda insanlar genel olarak ne hakkında konuşuyor?" diye sorabilir. Sistem sadece soruları yanıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda hedef kitle kompozisyonunun zamanla nasıl değiştiğine dair ek sorguları da analiz edebiliyor.

Ayrıca Creator Studio uygulaması, yapay zeka tabanlı bir yorum yönetimi aracını da içeriyor. Bu araç en önemli görüşleri belirginleştiriyor ve yazarın kendine özgü tarzında yanıt taslakları hazırlıyor. Kreatörler, bu hazır yanıtları düzenleyip onayladıktan sonra yayınlayabiliyor. Bu da binlerce yorum arasında kritik olanların gözden kaçmamasını sağlıyor.

Meta'dan yeni uygulama akışı

Son yayınlanan gönderinin performansını gözden geçirmek;

Belirlenen hedeflere doğru ilerlemeyi takip etmek;

Yanıtlanması gereken önemli yorumları belirlemek.

Uygulama, kullanıcıya her gün temel öncelikli görevler listesi sunuyor. Bunlar şunları içerir:

Bu proje, Meta şirketinin son zamanlardaki aktif genişleme politikasının bir parçasıdır. Şirket daha önce Facebook Groups için Reddit tarzı Forum uygulamasını ve Instagram arkadaşlarıyla kaybolan fotoğraflar paylaşmak için Instants programını başlatmıştı. The New York Times'ın haberine göre şirket, şu anda Arena adı verilen tahmin piyasasına benzer başka bir uygulama üzerinde çalışıyor.

The Wall Street Journal'ın belirttiğine göre, Mark Zuckerberg çalışanlara yapay zeka sayesinde iş verimliliğinin arttığını ve bunun şirkete tarihte olduğundan daha fazla yeni uygulamayı daha hızlı oluşturma imkanı vereceğini vurguladı. Şu anda yeni AI asistan uygulaması, sınırlı bir kreatör grubuyla test ediliyor ve yakında geniş kitlelere sunulması bekleniyor.