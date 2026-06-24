Xiaomi, yolda kahve hazırlayan kompakt Mijia Portable Coffee Machine cihazını tanıttı

·5·Teknoloji
Xiaomi, yolda kahve hazırlayan kompakt Mijia Portable Coffee Machine cihazını tanıttı

Xiaomi, kahve tutkunları için beklenmedik bir yenilik olan Mijia Portable Coffee Machine adlı taşınabilir kahve makinesini sergiledi. Bu cihaz, sadece evde değil, aynı zamanda arabada, doğada veya uzun yolculuklarda da en sevilen içeceğin keyfini çıkarma imkanı sunuyor. Kompakt tasarım ve yüksek teknolojik özelliklerin uyumu, onu modern gadget pazarında ayrı bir yere taşıyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni kahve makinesinin yüksekliği 24,5 santimetre, ağırlığı ise sadece 1,05 kilogramdır. Bu boyutlar, cihazın sıradan bir sırt çantası veya çantada taşınmasını oldukça kolaylaştırıyor. Cihazın temel teknik avantajı, 20 bar basınç uygulayabilen güçlü pompasıdır ve bu da profesyonel kahve makineleri düzeyinde kalite garanti eder.

Kalite ve Hızın Uyumu

Mijia Portable Coffee Machine evrensel bir özelliğe sahip olup hem öğütülmüş kahve hem de özel kahve kapsülleri ile çalışabilmektedir. Bir porsiyon içeceğin hazırlanması sadece 45 saniye sürer. Bu, zamanı önemseyen kullanıcılar için idealdir. Ayrıca cihaz hem sıcak hem de soğuk içecekler hazırlama yeteneğine sahiptir.

Soğuk kahve hazırlama sürecinde suyun önceden ısıtılması gerekmez, bu da hazırlama süresini daha da kısaltır. Cihazın dahili su haznesi 140 ml hacme sahiptir. Bu miktar, tek seferde tam bir kahve içmek için yeterli kabul edilir. Yapısı ise kolayca parçalara ayrılır, bu da yıkama ve temizleme sürecini önemli ölçüde kolaylaştırır.

Otonomi ve Şarj

Cihazın otonom çalışması, her biri 2500 mAh kapasiteye sahip üç adet batarya hücresi tarafından sağlanır. Modern USB-C portu üzerinden 45 W'a kadar şarj imkanı mevcuttur. Bilgiye göre, kahve makinesini %20'den %80'e şarj etmek yaklaşık 30 dakika sürerken, tam şarj süresi 80 dakikadır.

Yolculuk koşulları göz önünde bulundurularak, Xiaomi mühendisleri cihazı harici bir batarya (Power Bank) yardımıyla da şarj etme imkanı yaratmışlardır. Ayrıca kahve makinesi IP55 standardında su ve toza karşı korumalıdır. Bu, cihazın açık havada veya nemin yüksek olduğu koşullarda bile güvenle kullanılmasını sağlar.

Bu yeniliğin Çin pazarında 25 Haziran'dan itibaren satışa sunulması bekleniyor. İlk indirimlerle fiyatı yaklaşık 85 dolar (594 yuan) civarında olacaktır. İlk alıcılara ürünlerin teslimatının 2 Temmuz'dan itibaren başlaması planlanıyor. Bu gadget'ın yakında gayri resmi tedarikçiler ve online mağazalar aracılığıyla Özbekistan pazarına da girmesi muhtemeldir.

XiaomiMijiaKahve MakinesiGadgetTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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