Bayern Michael Olise İçin Yeni Sözleşme Hazırlıyor: Real Madrid'e Red

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Bayern Michael Olise İçin Yeni Sözleşme Hazırlıyor: Real Madrid'e Red

Alman kulübü Bayern, yıldız hücum oyuncusu Michael Olise hakkındaki transfer söylentilerine son vermek amacıyla futbolcuya benzeri görülmemiş yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Münih ekibi, Fransız kanat oyuncusuna olan Real Madrid ilgisini söndürmek için maaşını ciddi oranda artırmayı planlıyor. Goal.com haberine göre .

Olise, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da sergilediği olağanüstü performans ve Almanya'da yılın futbolcusı seçilmesinin ardından Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Özellikle Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in 150 milyon euroluk transferle ilgili imalarıyla Olise'nin kastedildiği tahmin ediliyor. Goal.com'un haberine göre Bayern yönetimi, yıldız oyuncusunu ne pahasına olursa olsun takımda tutmaya karar verdi.

Yeni Sözleşme ve İki Kat Artan Maaş

Tanınmış gazeteci Christian Falk'ın bildirdiğine göre Bayern, Olise ile mevcut sözleşmeyi 2031 yılına kadar uzatmayı hedefliyor. Şu anda takımda ortalama maaş alan oyuncular arasında yer alan futbolcunun yıllık kazancı yaklaşık 15 milyon euro. Yeni plana göre ise maaşı neredeyse iki katına çıkarılarak 25 milyon euroya yükseltilebilir.

Bu değişiklik, Michael Olise'yi kulübün en çok kazanan yıldızları Harry Kane ve Jamal Musiala ile aynı seviyeye taşıyacak. Bild gazetesinin yazdığına göre Münih kulübü, bu hamleyle futbolcuya takım için ne kadar değerli olduğunu göstermek istiyor. Zira Olise, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda yaptığı 26 asist ile takım hücumlarının ana motoru haline geldi.

Uluslararası Arenadaki Başarı

Olise'nin piyasa değeri sadece kulüp performansıyla değil, Fransa milli takımındaki etkili oyunuyla da hızla yükseliyor. Dünya Kupası elemelerinde Irak ve Senegal maçlarında yaptığı asistlerle yüksek formunu bir kez daha kanıtladı. Crystal Palace'tan 50 milyon euro karşılığında transfer edilen futbolcu, kısa sürede değerini katlamayı başardı.

Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerin ilgisine rağmen, Bayern sportif direktörü ve yönetimi Olise'yi satılamaz oyuncular listesine ekledi. Münih ekibi, Alman yasalarının izin verdiği maksimum süre olan beş yıllık sözleşmeye ek yıllar ekleyerek transfer kapılarını tamamen kapatmak istiyor.

Bu strateji, Bayern'in gelecek sezonlarda sadece Bundesliga'da değil, Şampiyonlar Ligi'nde de hegemonyasını yeniden kurma niyetinde olduğunu gösteriyor. Michael Olise gibi yaratıcı bir oyuncunun kadroda kalması, takımın hücum potansiyelinin istikrarını korumasına hizmet edecek.

BayernReal MadridMichael OliseTransferBundesliga
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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