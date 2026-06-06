12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek

Bu yıl 12 Ağustos tarihinde nadir bir astronomik olay olan tam güneş tutulması gözlemlenecek. Bu süreçte Ay, Güneş ile Dünya arasına girerek onun ışınlarını engelleyecek ve bazı bölgelerde gündüz kısa süreliğine karanlığa dönüşecektir.

Uzmanların bilgilerine göre, tam tutulma Grönland, İzlanda ile İspanya ve Portekiz'in bazı bölgelerinde görülecek. Avrupa, Afrika ve Kuzey Amerika'nın büyük bölümünde ise olay kısmen gözlemlenecektir.

Tutulma yolu yaklaşık 8 bin kilometreden fazla bir alanı kapsayacak. Bazı yerlerde bu süreç birkaç dakika sürerken, bazı bölgelerde sadece saniyeler içinde sona erecektir.

Bilim insanları, bu olayın bilimsel açıdan da önemli olduğunu vurgulayarak, Güneş'in dış katmanlarını ve atmosfer değişikliklerini inceleme fırsatı doğacağını belirtmektedir.

Aynı zamanda uzmanlar, Güneş'e doğrudan bakmanın tehlikeli olduğunu hatırlatarak, gözlemi yalnızca özel koruyucu ekipmanlar aracılığıyla yapmayı tavsiye etmektedir.