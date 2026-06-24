Rusya'nın yeni Tu-214 yolcu uçakları 2027'den itibaren teslim edilecek

·36·Teknoloji
Rusya'nın yeni Tu-214 yolcu uçakları 2027'den itibaren teslim edilecek

Rusya Birleşik Havacılık Şirketi (OAK), tamamen ithal ikame parçalarla donatılmış Tu-214 yolcu uçaklarının ticari havayolu şirketlerine teslimat tarihini açıkladı. Şirketin Genel Müdürü Vadim Badexa'nın yaptığı açıklamaya göre, bu hava araçları 2027 yılından itibaren sivil havacılık filolarında yer alacak. Bu, Rusya havacılık endüstrisi için stratejik öneme sahip bir adım olup, dış yaptırımlar koşullarında iç pazarın yerli teknolojilerle sağlanmasını amaçlamaktadır. Ixbt.com haberi bildiriyor.

Şu anda üretilen Tu-214 modelleri temel olarak özel müşterilerin ihtiyaçlarına yöneliktir. Ancak, önümüzdeki yıldan itibaren ticari taşıyıcılar için tasarlanan ilk uçakların monte edilmeye başlanması bekleniyor. TASS haber ajansının haberine göre, yeni nesil uçakların ilk operatörü Red Wings havayolu şirketi olacak. Sivil havacılığı geliştirme kapsamlı programı çerçevesinde, bu taşıyıcı başlangıçta 11 adet Tu-214 uçağı teslim alacak.

Üretim hacmi ve yeni müşteriler

Havacılık endüstrisindeki planlara göre, 2026 yılında toplam dört adet Tu-214 uçağının üretilmesi öngörülüyor. Ardından, 2027'den itibaren teslimat süreci geniş kapsamlı bir aşamaya geçecek. Projeye sadece büyük federal şirketler değil, bölgesel hükümetler de ilgi göstermektedir. Örneğin, Yakutistan hükümeti 2027–2028 yılları arasında üç adet böyle лайner satın almayı planlamaktadır.

Ayrıca, Rusya'nın büyük özel havayolu şirketlerinden biri olan S7 havayolu şirketi ile de görüşmeler yürütülmektedir. Daha önce S7 yönetimi, filosunu yenilemek amacıyla 100'e yakın Tu-214 uçağı satın alma niyetinde olduğunu belirtmişti. Bu tür büyük siparişler, Rusya havacılık endüstrisinin gelecekteki istikrarını sağlamada önemli rol oynamaktadır.

Teknik kapasite ve bölgesel önem

Tu-214, 4500 kilometreye kadar olan mesafeleri kat etmek için tasarlanmış, orta menzilli, çift motorlu bir yolcu uçağıdır. Teknik özellikleri bakımından uluslararası pazardaki birçok benzeriyle rekabet edebilmektedir. Orta Asya, özellikle Özbekistan havacılık pazarı için de Rusya havacılık endüstrisindeki bu tür değişiklikler ilgi çekici olabilir, çünkü bölgesel uçuşlar için orta menzilli uçaklara olan talep her zaman yüksek kalmaktadır.

Proje kapsamındaki temel görev, uçaktaki yabancı parçaların tamamen yerli detaylarla değiştirilmesinden oluşmaktadır. Bu sürecin tamamlanması, Rusya'nın dış tedarikçilere bağımlı kalmadan kendi havacılık ekipmanlarını bağımsız olarak servis etmesine ve yenilemesine olanak tanıyacaktır. 2027 yılının bu hedef yolunda belirleyici bir dönüm noktası olması bekleniyor.

HavacılıkTu-214RusyaTeknolojiUçak
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi, yolda kahve hazırlayan kompakt Mijia Portable Coffee Machine cihazını tanıttıXiaomi, yolda kahve hazırlayan kompakt Mijia Portable Coffee Machine cihazını tanıttıBugün, 22:58Deezer Yeni Remix Lab Özelliğini Tanıttı: Hayranlar Artık Şarkıları Yasal Olarak RemiksleyebilecekDeezer Yeni Remix Lab Özelliğini Tanıttı: Hayranlar Artık Şarkıları Yasal Olarak RemiksleyebilecekBugün, 22:24İdeal Android Akıllı Telefon Arayışı: «Hayaldeki Telefon» Konsepti Tanıtıldıİdeal Android Akıllı Telefon Arayışı: «Hayaldeki Telefon» Konsepti TanıtıldıBugün, 22:24Facebook içerik üreticileri için özel bir yapay zeka uygulaması tanıttıFacebook içerik üreticileri için özel bir yapay zeka uygulaması tanıttıBugün, 22:20ABD Uzay Üsleri Krizin Eşiğinde: Roket Sayısı Altyapı Kapasitesini AşıyorABD Uzay Üsleri Krizin Eşiğinde: Roket Sayısı Altyapı Kapasitesini AşıyorBugün, 21:58Dünyanın En Güçlü Süper Bilgisayarı Belirlendi: Çin ABD'yi Tahtından İndirdiDünyanın En Güçlü Süper Bilgisayarı Belirlendi: Çin ABD'yi Tahtından İndirdiBugün, 21:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı