Rusya Birleşik Havacılık Şirketi (OAK), tamamen ithal ikame parçalarla donatılmış Tu-214 yolcu uçaklarının ticari havayolu şirketlerine teslimat tarihini açıkladı. Şirketin Genel Müdürü Vadim Badexa'nın yaptığı açıklamaya göre, bu hava araçları 2027 yılından itibaren sivil havacılık filolarında yer alacak. Bu, Rusya havacılık endüstrisi için stratejik öneme sahip bir adım olup, dış yaptırımlar koşullarında iç pazarın yerli teknolojilerle sağlanmasını amaçlamaktadır. Ixbt.com haberi bildiriyor.

Şu anda üretilen Tu-214 modelleri temel olarak özel müşterilerin ihtiyaçlarına yöneliktir. Ancak, önümüzdeki yıldan itibaren ticari taşıyıcılar için tasarlanan ilk uçakların monte edilmeye başlanması bekleniyor. TASS haber ajansının haberine göre, yeni nesil uçakların ilk operatörü Red Wings havayolu şirketi olacak. Sivil havacılığı geliştirme kapsamlı programı çerçevesinde, bu taşıyıcı başlangıçta 11 adet Tu-214 uçağı teslim alacak.

Üretim hacmi ve yeni müşteriler

Havacılık endüstrisindeki planlara göre, 2026 yılında toplam dört adet Tu-214 uçağının üretilmesi öngörülüyor. Ardından, 2027'den itibaren teslimat süreci geniş kapsamlı bir aşamaya geçecek. Projeye sadece büyük federal şirketler değil, bölgesel hükümetler de ilgi göstermektedir. Örneğin, Yakutistan hükümeti 2027–2028 yılları arasında üç adet böyle лайner satın almayı planlamaktadır.

Ayrıca, Rusya'nın büyük özel havayolu şirketlerinden biri olan S7 havayolu şirketi ile de görüşmeler yürütülmektedir. Daha önce S7 yönetimi, filosunu yenilemek amacıyla 100'e yakın Tu-214 uçağı satın alma niyetinde olduğunu belirtmişti. Bu tür büyük siparişler, Rusya havacılık endüstrisinin gelecekteki istikrarını sağlamada önemli rol oynamaktadır.

Teknik kapasite ve bölgesel önem

Tu-214, 4500 kilometreye kadar olan mesafeleri kat etmek için tasarlanmış, orta menzilli, çift motorlu bir yolcu uçağıdır. Teknik özellikleri bakımından uluslararası pazardaki birçok benzeriyle rekabet edebilmektedir. Orta Asya, özellikle Özbekistan havacılık pazarı için de Rusya havacılık endüstrisindeki bu tür değişiklikler ilgi çekici olabilir, çünkü bölgesel uçuşlar için orta menzilli uçaklara olan talep her zaman yüksek kalmaktadır.

Proje kapsamındaki temel görev, uçaktaki yabancı parçaların tamamen yerli detaylarla değiştirilmesinden oluşmaktadır. Bu sürecin tamamlanması, Rusya'nın dış tedarikçilere bağımlı kalmadan kendi havacılık ekipmanlarını bağımsız olarak servis etmesine ve yenilemesine olanak tanıyacaktır. 2027 yılının bu hedef yolunda belirleyici bir dönüm noktası olması bekleniyor.