Filin Beklenmedik Şefkati: Ceylanı Kurtardı

·39·Dünya
Filin Beklenmedik Şefkati: Ceylanı Kurtardı

Sosyal ağlarda yayılan videolardan biri kullanıcıların dikkatini çekti. Videoda bir filin, zor durumda kalmış bir ceylana yardım ettiği görülüyor.

Görüntülerde filin dikkatli hareket ederek ceylanı tehlikeli durumdan çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Bu hareketi birçok izleyiciyi hayrete düşürdü ve olumlu tepkilere yol açtı.

Uzmanlar, fillerin yüksek düzeyde zekaya ve güçlü bir empati yeteneğine sahip hayvanlar olduğunu belirtiyor. Sadece kendi sürü üyelerine değil, diğer hayvanlara karşı da şefkat gösterebilirler.

Bu video, doğadaki hayvanlar arasında da sevgi ve yardımlaşma gibi duyguların mevcut olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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