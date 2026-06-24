Pakistan'da Kocası Tarafından 12 Yıl Eve Kapatılan Kadın Kurtarıldı

Pakistan'da polis, karısını ve çocuklarını 12 yıl boyunca evde esir tutan ve onlara düzenli olarak şiddet uygulayan bir adamı yakaladı. Haberi BBC bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, Fransa vatandaşı Sylvie Yasmina, eşi tarafından yıllarca fiziksel ve psikolojik baskıya maruz kaldı. Kadın, adamı son derece acımasız bir insan olarak tanımladı.

Çiftin oğullarından biri gizlice evden çıkmayı ve polise haber vermeyi başardı. Bunun ardından kolluk kuvvetleri, Hayber Pahtunhva eyaletinin Bara kasabasındaki bir eve özel operasyon düzenledi.

Polis, Yasmina ve beş çocuğunu dar ve oldukça harap bir odada buldu. Vücutlarında çok sayıda yara ve morluk izleri tespit edildi. Şu an kadın ve çocukları Peşaver şehrindeki özel bir sığınağa yerleştirildi ve önümüzdeki günlerde Fransa'ya dönmeyi planlıyorlar.

54 yaşındaki Yasmina, ailenin 2014 yılında Avustralya'dan Pakistan'a taşındığını ve o zamandan beri dış dünyayla tamamen bağlarının koptuğunu söyledi. Kimseyle iletişim kurmasına izin verilmediğini, iki büyük çocuğunun eğitimden mahrum kaldığını, Pakistan'da doğan üç küçük çocuğunun ise hiç okula gitmediğini belirtti.

Yasmina, "Özgürlüğümüzden yoksunduk. Kocam bize bir eş ve baba olarak şefkat göstermedi. Bizi her gün döverdi ve sürekli baskı kurardı. Geleceğimin mahvolduğuna inanmıştım, çocuklarımın da kaderinin yok olmasından korkuyordum" dedi.