Beş yaşındaki çocuk nedeniyle yaklaşık 15 iPhone yandı

Çin'in Shenzhen şehrinde beş yaşındaki bir çocuk yanlışlıkla yangın çıkararak onlarca cep telefonunun yanmasına neden oldu. Haberi South China Morning Post bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, çocuğun babası Peng bir cep telefonu mağazası işletiyor ve satıştaki bazı cihazları evinde saklıyordu. Olay, çocuğun arızalı bir uzatma kablosundan çıkan kıvılcımları görüp bunlarla bir bezi yakmaya çalışması sonucu meydana geldi.

Sonuç olarak ateş hızla yayılarak yaklaşık 30 telefonu yok etti. Bunların çoğu iPhone akıllı telefonlardı ve toplam zarar 200 bin yuanı (yaklaşık 29,5 bin dolar) aştı.

Peng, olay sırasında uyuduğunu belirtti. Duman kokusuyla uyanarak yangını söndürmeyi başardı ancak atölye ve oturma odasının bir kısmı ciddi şekilde hasar gördü.

Neyse ki çocuk yaralanmadı. Baba, olaydan sonra oğluna ateşle oynamanın tehlikeli olduğunu anlattı ve gelecekte böyle bir durumun tekrarlanmamasını umduğunu belirtti.