Kuzey Koreli asker Güney Kore'ye kaçmayı başardı

·12·Dünya
Kuzey Koreli asker Güney Kore'ye kaçmayı başardı

Kuzey Kore ordusundan bir asker, Güney Kore topraklarına geçmeyi başardı. Olay, Kore Yarımadası'nın orta kısmındaki sınır bölgesinde meydana geldi.

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, Güney Koreli askerler 23 Haziran gecesi bir Kuzey Koreli askeri tespit ederek kontrol altına aldı.

Resmi açıklamada, askerin merkezi cephe yakınında yakalandığı ve yetkili makamların olayın tüm ayrıntılarını incelediği belirtildi.

İlk bilgilere göre, asker Güney Kore'den sığınma talebiyle sınırı geçti. Kaçış güzergahı ve sürecin nasıl gerçekleştiği henüz açıklanmadı.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki sınırın, dünyanın en sıkı korunan bölgelerinden biri olduğu bilinmektedir. İki ülke arasında askerden arındırılmış bir bölge bulunmakta olup, her iki tarafta ek güvenlik önlemleri ve tampon bölgeler yer almaktadır.

Uzmanlar, bu tür durumların nadir görüldüğünü vurguluyor. Bu nedenle olay, Kore Yarımadası'nda bir kez daha kamuoyunun ve uluslararası toplumun dikkatini çekti.

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Charos
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