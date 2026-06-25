Rusya'da Sürücüsüz Tramvay Ağı Genişliyor: Yeni Bölgeler Denemelere Dahil Edildi

Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı, ülkede sürücüsüz taşıtların uygulanmasına yönelik deney bölgelerinin genişletilmesi girişiminde bulundu. Yeni projeye göre, Nijniy Novgorod ve Sverdlovsk bölgelerinde otonom yönetimli tramvayların işletilmesi planlanıyor. Bu teknolojik yenilik, şehir toplu taşıma sisteminin modernizasyonu ve insan faktöründen kaynaklanan risklerin azaltılması yolundaki sıradaki adımdır. Bunu Ixbt.com bildiriyor. .

Şu anda sürücüsüz tramvayların kullanımıyla ilgili deneysel hukuk rejimi (EHR) yalnızca Moskova ve Saint Petersburg şehirlerinde yürürlüktedir. Normatif hukuk belgeleri taslakları portalında yayınlanan bilgilere göre, adı geçen iki bölgenin valileri bu teknolojik testlere katılmak için resmi başvuruda bulunmuştur.

Test Aşamaları ve Güvenlik Önlemleri

Proje kapsamında iki farklı kategori otonom tramvayın kullanılması öngörülüyor. Birinci kategori taşıtlar, kabindeki bir sürücü-test uzmanının kontrolü altında hareket eder. İkinci kategori ise insan katılımı olmadan, tamamen AI yönetiminde olan tam otonom modları içerir. Bu yöntem, teknolojinin farklı karmaşıklıktaki şehir koşullarında ne kadar etkili çalıştığının test edilmesine olanak tanır.

Belgede her bölge için net göstergeler belirlenmiştir. Özellikle, deneyin üçüncü yılına gelindiğinde, Nijniy Novgorod ve Sverdlovsk bölgelerinde birinci kategori tramvayların ilk altı ayda 3 bin kilometre, ikinci altı ayda ise 6 bin kilometre mesafe kat etmesi gerekmektedir. Tam otonom (ikinci kategori) tramvaylar için ise ikinci altı ayda en az 1 bin kilometre mesafe kat etme planı konulmuştur.

Bölgesel Önem ve Perspektifler

Bu proje sadece ulaşım alanında bir inovasyon değil, aynı zamanda bölgelerin dijital ekonomiye geçiş sürecindeki önemli bir aşamadır. Nijniy Novgorod ve Sverdlovsk bölgeleri sanayileşmiş bölgeler olup, buralarda toplu taşıma yükü yüksek kabul edilmektedir. Otonom sistemlerin uygulanmasının trafik güvenliğini artırması ve ulaşım programına kesin uyumun sağlanması beklenmektedir.

Rusya hükümeti, bu denemeler aracılığıyla gelecekte tüm ülke genelinde sürücüsüz toplu taşıma için tek bir hukuki ve teknik altyapı oluşturmayı hedeflemektedir. Testler başarılı olursa, bu tür sistemler diğer büyük şehirlerde de yaygın olarak uygulanabilir. Bu da karşılığında şehir altyapısının kökten değişmesine hizmet edecektir.