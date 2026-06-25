ABD'de Özbek girişimciye ait kahve dükkanı hakkında soruşturma başlatıldı

·5·Dünya
ABD'de Özbek girişimciye ait kahve dükkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Buna, kahve dükkanı çalışanlarının İsrail'i destekleyen bir politikere hizmet vermeyi reddetmesi neden oldu.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Dan Goldman, kızıyla birlikte Brooklyn'deki Poetica Coffee'yi ziyaret etti. Ardından işletme, sosyal medyada kongre üyesini eleştiren bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, kahve dükkanının ırkçılara, faşistlere, homofobiklere ve soykırımı destekleyen kişilere hizmet vermeyeceğini belirtti. Ayrıca işletme, Goldman'ın kahve için ödediği 9,82 doları iade ettiğini bildirdi.

Kongre üyesinin fotoğrafını da içeren paylaşım, sosyal medyada geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Goldman, bu olayın sivil haklar konusunda federal bir soruşturma yürütülmesini gerektirmediğini belirtti.

ABDÖzbekistanPoetica CoffeeDan GoldmanSivil Haklar
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