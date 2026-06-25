Ebola salgını başladığından beri Afrika dışındaki ilk vaka kaydedildi

Fransa'da, mevcut Ebola salgını başladığından beri Afrika dışındaki ilk enfeksiyon vakası kaydedildi.

Fransa Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, virüs, Demokratik Kongo'daki insani yardım misyonundan dönen bir doktorda tespit edildi. Doktor, özel güvenlik önlemleri altında hastaneye yatırılarak izole edildi. Hastanın durumunun stabil olduğu değerlendiriliyor.

Sağlık ekipleri, doktorla temas kuran kişileri tespit ediyor. Bu kişiler 21 gün boyunca ev karantinasında tutulacak.

Uzmanlar, şu anda "Bundibugyo" suşunun yayıldığını belirtti. Buna karşı onaylanmış bir aşı veya özel bir tedavi yöntemi henüz mevcut değil.

Demokratik Kongo'da yaklaşık 1100 vaka ve 280'e yakın ölüm kaydedildi. Uganda'da ise 20 vaka ve iki ölüm tespit edildi.