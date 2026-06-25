Japonya'yı 7,2 büyüklüğünde deprem sarstı (video)
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Japonya'nın kuzey bölgelerinde meydana gelen güçlü sarsıntı halk arasında endişe yarattı. Ülkenin meteoroloji servisinin verilerine göre depremin büyüklüğü 7,2 olarak kaydedildi.
Doğal afet sonucunda en az 10 vatandaş farklı derecelerde yaralandı. Yerel kurtarma ve tıbbi ekipler yaralılara gerekli yardımları sağlıyor.
Uzmanlar başlangıçta büyüklüğü daha düşük tahmin etse de, daha sonra netleşen verilere göre depremin şiddetinin 7,2 olduğu onaylandı.
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