Brezilya'da sıcak hava balonu kazası: 8 kişi hayatını kaybetti

·87·Dünya
Brezilya'da sıcak hava balonu kazası: 8 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde turistleri taşıyan bir sıcak hava balonunda korkunç bir trajedi yaşandı. İçinde 21 kişinin bulunduğu balon, uçuş sırasında alev alarak yere çakıldı.

Olay sonucunda 8 yolcu hayatını kaybetti. Balonu kullanan pilot da dahil olmak üzere 13 kişi kurtuldu. Yerel yönetimden alınan bilgilere göre, olay sonrası tüm yolcular tespit edildi ve kayıp kimse bulunmuyor.

İlk bilgilere göre, yangın balonun sepeti içerisinde başladı. Pilot, acil iniş yapmaya çalıştığını ve yere yaklaştığında yolculara mümkün olduğunca hızlı bir şekilde atlamalarını söylediğini belirtti.

Trajedi bir tıp merkezinin yakınında gerçekleştiği için kurtarma ve tıbbi ekipler olay yerine hızla ulaştı. Uzmanlar şu anda kazanın kesin nedenlerini belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

BrezilyaSanta Catarina
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Charos
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