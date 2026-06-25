Samsung Yeni Galaxy A27 5G Akıllı Telefonu Tanıttı: Snapdragon Çip ve Uzun Süreli Destek

·30·Teknoloji
Samsung Yeni Galaxy A27 5G Akıllı Telefonu Tanıttı: Snapdragon Çip ve Uzun Süreli Destek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, orta segmentteki popüler cihaz serisini güncelliyor. Şirket, Galaxy A27 5G akıllı telefonunu resmen tanıttı. Bu model, önceki nesil temsilcilerinden sadece dış görünüşüyle değil, aynı zamanda dahili teknik özellikleriyle de önemli ölçüde ayrılıyor. Cihazın temel özelliği, uzun yıllar boyunca yazılım güncellemeleriyle desteklenecek olmasıdır. Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefon, 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6,7 inç Super AMOLED ekranla donatılmış. Samsung mühendisleri bu kez tasarıma özel bir önem vermiş: ekran çerçeveleri inceltilmiş ve ön kamera için eski damla çentik yerine modern bir delikli tasarım seçilmiş. Bu değişiklik cihaza daha premium bir görünüm kazandırmış.

Teknik Yenilikler ve Performans

Galaxy A27 5G modelinin en önemli güncellemelerinden biri işlemci seçimidir. ixbt.com verilerine göre Samsung, kendi Exynos çiplerinden vazgeçerek 4 nanometre Snapdragon 6 Gen 3 platformuna geçiş yaptı. Bu değişiklik, Galaxy A26 modelindeki Exynos 1380 çipine kıyasla performansı %10–20 oranında artırıyor. Bu da oyunlarda ve karmaşık uygulamalarda kararlı bir çalışma sağlıyor.

Kamera sistemi tarafında cihaz geleneksel üçlü yapıyı korumuş. Ana modül 50 megapiksellik bir sensörden oluşuyor ve ona 5 megapiksellik ultra geniş açılı kamera ile 2 megapiksellik makro lens eşlik ediyor. Selfie tutkunları için ise 12 megapiksellik bir ön kamera öngörülmüş. Piksel sayıları rekor düzeyde olmasa da, yeni işlemcinin görüntü işleme kalitesini artırması bekleniyor.

Koruma Seviyesi ve Yazılım

Cihazın koruma sisteminde beklenmedik bir değişiklik yaşanmış. Galaxy A27 5G modeli, IP64 standardına göre toz ve suya karşı korumalı. Bu, geçen yılki IP67 standardına göre biraz daha düşük bir değer; yani akıllı telefon artık tamamen suya batırılmaya değil, daha çok su sıçramalarına dayanıklı olarak tasarlanmış.

Ancak Samsung, kullanıcıları yazılım konusunda mutlu etti. Şirket, bu model için 6 yıl boyunca büyük Android güncellemeleri ve aynı süre boyunca güvenlik sistemi güncellemeleri vaat ediyor. Bu, orta segment akıllı telefonlar için nadir görülen ve kullanıcının cihazı uzun süre kullanmasına olanak tanıyan önemli bir faktördür.

Akıllı telefon satışlarının 3 Temmuz'da başlaması planlanıyor. Alıcılar için birkaç renk seçeneği sunulacak:

  • Siyah
  • Mavi
  • Açık Yeşil
  • Açık Pembe

Hafıza kapasitesi açısından üç farklı konfigürasyon mevcut: 6/128 GB, 8/128 GB ve 8/256 GB. Cihaz, 5000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmış ve 25 W hızlı şarjı destekliyor. Samsung henüz yeni modelin kesin fiyatını açıklamamış olsa da, yakın günlerde perakende satış noktalarında görülmesi bekleniyor.

SamsungGalaxy A27Akıllı TelefonTeknolojiSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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