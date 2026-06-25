Tesla Otopilot Sistemi Hakkında Yeni Mahkeme Süreci: Şirket Suçlamaları Reddediyor

ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen trajik trafik kazasının ardından Tesla şirketi bir kez daha mahkeme karşısına çıkıyor. 76 yaşındaki Marta Avila'nın hayatını kaybettiği trafik kazası nedeniyle aile üyeleri, elektrikli araç üreticisini teknik kusurlarla suçlayarak dava açtı. Bu olay, otopilot sistemlerinin güvenliği ve sürücü sorumluluğu konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Ixbt.com haber veriyor.

Olayın detaylarına göre, bir Tesla Model 3 yüksek hızla seyrederken kaza yaptı. Sürücü Michael Butler, ilk ifadelerinde kaza anında aracın yardımcı sürüş sistemi (Autopilot) kontrolünde olduğunu belirtti. Ancak Tesla yetkilileri ve uzmanlar bu iddiayı kesinlikle reddederek, sistemin o sırada aktif olmadığını bildirdi.

Teknik arıza mı yoksa insan faktörü mü?

Maktulün kızı ve eşi tarafından sunulan dava dilekçesinde sadece sürücü Butler değil, Tesla şirketi de doğrudan suçlanıyor. Davacılara göre, araç tasarımında ciddi kusurlar mevcut ve bunlar acil durumlarda güvenliği sağlayamadı. Harris İlçesi şerif ofisinin verilerine göre, sürücü alkollü değildi ve soruşturma ile tam iş birliği yaptı.

ixbt.com'un haberine göre, Tesla CEO'su Elon Musk ve şirketin yapay zeka bölümü başkanı Ashok Elluswamy bu suçlamaları eleştirdi. Elon Musk, sosyal medyada yaptığı açıklamada, kameraların kaydettiği hızda (saatte 117 km) Tesla otopilot sisteminin ve tam otonom sürüş (FSD) fonksiyonlarının bu şekilde çalışmayacağını açıkladı.

Şirket temsilcileri, log dosyalarının ve araç bilgisayarı verilerinin, sürücünün kazadan kısa süre önce sistemi kendisinin kapattığını veya kontrolü tamamen ele aldığını gösterdiğini vurguladı. Bu durum, hukuki açıdan sorumluluğu şirketten sürücüye kaydırabilir. Buna rağmen, ABD yargı pratiğinde bu tür durumlar genellikle üreticinin de belirli bir düzeyde sorumluluğu olduğu yönündeki kararlarla sonuçlanıyor.

Özbekistan otomobil pazarında da Tesla modellerinin sayısı artarken, bu tür teknik anlaşmazlıklar yerel sürücüler için de önemli bir ders olmalıdır. Modern yardımcı sistemler ne kadar mükemmel olursa olsun, sürücüyü dikkatli olma zorunluluğundan kurtarmaz. Bu mahkeme sürecinin, gelecekte otonom sürüş sistemlerine getirilecek uluslararası standartlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Şu anda dava süreci devam ediyor ve taraflar kanıtlarını sunmaya devam ediyor. Eğer Tesla sistemlerinin kusursuz olduğunu kanıtlayabilirse, bu şirket için yeni bir zafer olacak; aksi takdirde elektrikli araç devi milyonlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalabilir.