ABD'de Sürücüsüz Araçlar İçin Fren Pedalı Zorunluluğunun Kaldırılması Bekleniyor

ABD Ulaştırma Bakanlığı (DOT), federal ulaşım kurallarında önemli değişiklikler yapmayı teklif etti. Buna göre, tam otonom sürüş sistemleri için tasarlanan araçlarda fren pedalı kurulum zorunluluğu kaldırılabilir. Bu girişim, Tesla ve Zoox gibi kendi kendine sürüş teknolojileri üzerinde çalışan şirketler için büyük fırsatlar sunuyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Şu anda yürürlükte olan Federal Motorlu Taşıt Güvenlik Standartları (FMVSS), her araçta geleneksel kontrol mekanizmalarının bulunmasını şart koşuyor. Yeni teklif ise bu düzenlemeyi yalnızca otomatik sistemler tarafından yönetilen araçlar için istisna tutuyor. Uzmanlara göre bu adım, ABD yollarında robotaksilerin yaygınlaşmasını önemli ölçüde hızlandıracaktır.

İnovasyon Yolundaki Engellerin Kaldırılması

NHTSA (Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi) verilerine göre, bu değişiklikler yenilikçi tasarıma sahip araçların üretimindeki bürokratik engelleri ortadan kaldıracak. Daha önce şirketler, direksiyonsuz veya pedalsız bir aracı test etmek için hükümetten özel izin almak zorundaydı ve bu tür araçların sayısı sınırlıydı.

NHTSA yöneticisi Jonathan Morrison, ABD'nin bir teknolojik devrimin eşiğinde olduğunu ve sektördeki liderliği korumak için düzenleme sisteminin gözden geçirilmesinin gerekli olduğunu belirtti. Sözlerine göre, yeni çerçeve kapsamında güvenlik gereksinimleri artırılırken, mantıksız ve güncelliğini yitirmiş kısıtlamalar kaldırılacak.

Tesla ve Cybercab Projesi

Bu karar, özellikle Elon Musk yönetimindeki Tesla şirketi için çok kritik. Şirket, son yıllarda direksiyonsuz ve pedalsız iki kişilik Cybercab aracını geliştirmek için aktif olarak çalışıyor. Musk, federal izin verildiği takdirde bu araçları ülke genelinde yaygınlaştırmaya hazır olduğunu defalarca ifade etmişti.

Tesla şu anda Teksas eyaletinin Austin şehrinde küçük ölçekli bir robotaksi hizmetini test ediyor. Başlangıçta güvenlik için sürücü koltuğunda bir uzman otururken, artık araçlar "denetimsiz" modda hareket ediyor. Buna rağmen şirket, acil durumlarda veya çarpışmalar sonrası araçları operatörler aracılığıyla uzaktan yönettiğini kabul etti.

Amazon'a ait olan Zoox da bu alanda aktif. Geçen yıl özel robotaksileri için geçici izin almışlardı. Yeni kurallar yürürlüğe girdiğinde, Zoox ve diğer girişimler projelerini ticari amaçlarla daha geniş ölçekte uygulama imkanına sahip olacaklar. Kamuoyu, bu teklif hakkında 30 gün boyunca görüşlerini bildirebilir, ardından nihai karar verilecek.