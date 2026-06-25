Dayot Upamecano Erling Haaland'ı Durdurmanın Sırlarını Paylaştı

·7·Spor
Dayot Upamecano Erling Haaland'ı Durdurmanın Sırlarını Paylaştı

Fransa milli takımı ve Bayern Münih savunmacısı Dayot Upamecano, Dünya Kupası kapsamında Norveç ile oynanacak kritik maç öncesinde, rakip forvet Erling Haaland'a karşı nasıl bir taktik plan uygulayacağını açıkladı. A Grubu liderliği için oynanacak bu mücadele, turnuvanın en ilgi çekici karşılaşmalarından biri olmaya aday. Goal.com haber veriyor.

Fransız savunmacı William Saliba ile birlikte turnuvaya güvenli bir başlangıç yapmış olsa da, Erling Haaland gibi bir forvete karşı oynamak onlar için gerçek bir sınav olacak. Norveçli forvet turnuvanın başından beri 4 gol atmayı başardı ve şu an harika bir form grafiği çiziyor. Upamecano, L'Equipe gazetesine verdiği röportajda, böyle bir "makineyi" durdurmak için 90 dakika boyunca maksimum konsantrasyon gerektiğini vurguladı.

Taktik Yaklaşım ve Fiziksel Mücadele

Upamecano'nun sözlerine göre, Erling Haaland'a karşı oyunda her zaman "çift yönlü kontrol" sistemi çalışmalı. Savunmacı bir gözüyle topa sahip olanı, diğer gözüyle ise rakip forvetin konumunu takip etmeli. Özellikle Erling Haaland'ın savunmacıların kör noktasına (blind side) sızma konusunda usta olduğu belirtildi.

"Haaland ile oynarken sık sık omzunuzun arkasına bakmanız gerekir. Tıpkı Kylian Mbappe gibi, ilk birkaç metrede çok patlayıcı bir hıza sahip. Eğer hareketini önceden sezmezseniz ve topu kontrol etmesine izin verirseniz, onu durdurmak neredeyse imkansız hale gelir. Bu yüzden onu mümkün olduğunca kanatlara itmek ve şut açısını kapatmak gerekir", diyor Dayot Upamecano.

Fransız savunmacı, fiziksel mücadeleleri sevdiğini ve Erling Haaland'ın da tam olarak bu tarzda oynadığını belirtti. Ancak, böyle güçlü bir forvete karşı sadece fiziksel güçle değil, akıllı pozisyon alma ile mücadele etmenin daha etkili olduğunu ifade etti. Upamecano, rakibin sırtı kaleye dönük oynama yeteneğini de takdir etti.

Şampiyonlar Ligi'nden Sonra Yeni Karşılaşma

Bu iki yıldız en son 2023 yılının Nisan ayında Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında karşı karşıya gelmişti. O dönemde Manchester City ve Bayern Münih arasındaki mücadelede Norveçli forvet, savunmacıları oldukça zorlamıştı. Upamecano, o deneyimden ders çıkararak bu kez daha disiplinli hareket edeceğine söz veriyor.

Bilgi olarak, Norveç ve Fransa arasındaki maç grubun birinci sırasının kaderini belirleyebilir. Fransa daha önce Senegal'i mağlup etmiş ve Irak maçında kalesini gole kapatmıştı. Erling Haaland'ı durdurmak ise "Les Bleus" savunma hattının ne kadar sağlam olduğunu gösterecek temel sınav olacak.

FransaNorveçErling HaalandDayot UpamecanoFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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