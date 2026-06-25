Adobe, video ve fotoğraf iyileştirme girişimi Topaz Labs'ı satın aldı

·4·Teknoloji
Adobe, video ve fotoğraf iyileştirme girişimi Topaz Labs'ı satın aldı

Grafik düzenleme yazılımları pazarının mutlak lideri olan Adobe, yapay zeka tabanlı video ve görüntü işleme teknolojilerini geliştirmek yolunda bir sonraki büyük adımını attı. Şirket, yaratıcı ekosistemini genişletmek amacıyla Topaz Labs girişimini satın aldığını resmen duyurdu. Bu anlaşmanın, Adobe kullanıcıları için içerik kalitesini artırmanın tamamen yeni imkanlarını açması bekleniyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Topaz Labs, yirmi yılı aşkın süredir görüntü ve video iyileştirme konusunda profesyonel araçlar geliştirmekle uğraşıyor. Şirket, geçen yıl yenilikçi üretim teknolojileriyle prestijli Emmy ödülüne layık görülmüştü. Girişim, son yıllarda video kalitesini artırmak (upscaling) için Astra ve fotoğrafları rötuşlamak ve detayları geri getirmek için Wonder gibi kendi özel AI modellerini tanıttı.

Yapay Zeka ve Firefly entegrasyonu

Adobe temsilcilerinin bildirdiğine göre, Topaz Labs teknolojileri şirketin Firefly AI uygulamasına ve Creative Cloud paketindeki diğer programlara entegre edilecek. Aynı zamanda, Topaz ürünlerinin şirket web sitesi üzerinden bağımsız bir servis olarak faaliyetine devam etmesi öngörülüyor. Bu, kullanıcılara Adobe ürünlerinden ayrılmadan yüksek kaliteli işleme imkanı sağlayacak.

ixbt.com verilerine göre, Topaz Labs'ın temel başarılarından biri, büyük hacimli video modellerinin standart kullanıcı bilgisayarlarındaki GPU'larda (grafik işlemci) verimli bir şekilde çalıştırılmasını sağlayan teknolojidir. Bu, Adobe'nin hizmetlerinin sadece bulut sunucularda değil, doğrudan kullanıcının kendi cihazında daha hızlı ve daha ucuz çalışmasını sağlamada yardımcı olacaktır.

Adobe Creative Cloud Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Deepa Subramaniam, bu satın alımın profesyonel tasarımcılar ve kurgu uzmanları için çok önemli olduğunu vurguladı. Artık gerçek çekimleri yapay zeka ile oluşturulmuş kliplerle birleştirirken detayları netleştirme, gürültüyü azaltma ve arşiv materyallerini restore etme gibi karmaşık görevleri daha kolay yerine getirebilecekler.

Rekabet ve stratejik hedefler

Adobe şu anda pazarda Canva ve Blackmagic Design (DaVinci Resolve'un sahibi) gibi güçlü rakiplerle mücadele ediyor. Topaz Labs gibi uzmanlaşmış girişimleri satın alarak şirket, kullanıcılarının diğer platformlara geçişini önlemeyi ve onları kendi ekosisteminde tutmayı hedefliyor. Bu, özellikle video düzenleme alanında profesyonel araçlara olan talebin arttığı bir dönemde oldukça kritiktir.

Özbekistan'daki birçok tasarımcı ve video kurgu uzmanı, Topaz Labs ürünlerini, özellikle düşük kaliteli videoları 4K formatına yükseltmek için halihazırda kullanıyor. Bu teknolojilerin Adobe Premiere Pro veya After Effects programlarına tam entegrasyonu, yerel yaratıcılar için de iş sürecini önemli ölçüde hızlandıracaktır.

Şirketin yaptığı resmi açıklamaya göre, bu anlaşmayla ilgili tüm işlemler ve entegrasyon süreçlerinin 2026'nın ikinci yarısında tamamen tamamlanması bekleniyor. O zamana kadar her iki şirket de ürünlerini paralel olarak geliştirmeye devam edecek.

AdobeTopaz LabsYapay ZekaCreative CloudTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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