Koyunları kurtlardan koruyan dikenli kostüm tartışmalara yol açtı

Avusturya'nın güneyindeki Karintiya bölgesinde, koyunları kurt saldırılarından korumak için dikenli özel bir kostüm geliştirildi. Ancak bu icat, kamuoyu ve uzmanlar tarafından farklı şekillerde karşılanıyor.

Karintiya'da kurt sayısının artması nedeniyle hayvancılar, hayvanlarını korumak için yeni yöntemler aramak zorunda kalıyor. Çitler, koruma köpekleri ve diğer araçlar pahalı olduğu gibi her zaman yeterli sonuç vermiyor.

72 yaşındaki girişimci ve çiftçi Rudolf Schaubach, koyun vücudunun büyük bir kısmını kaplayan dikenli bir kostüm tasarladı. Ona göre bu düzenek, kurdun koyuna ölümcül zarar vermesini engelliyor.

Ancak icat, hayvanlara karşı acımasızlık ve hayvancılık kurallarının ihlali olasılığı nedeniyle bir incelemeye yol açtı. Viyana Hayvan Koruma Derneği, tasarımın koyunlar üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılmasını talep etti.

Uzmanlar, kostümün kuzuların anne sütüyle beslenmesini engelleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca, birkaç dikenin kurdu gerçekten korkutup korkutmayacağı konusunda şüpheler dile getirildi.