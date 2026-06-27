Dior ve Chanel Çantalar Nedeniyle 7 Yıl: Güney Kore'nin Eski First Lady'sine Hapis Cezası

·1·Dünya
Dior ve Chanel Çantalar Nedeniyle 7 Yıl: Güney Kore'nin Eski First Lady'sine Hapis Cezası

Güney Kore'nin eski First Lady'si Kim Keon-hee, lüks hediyeler şeklinde rüşvet aldığı gerekçesiyle suçlu bulunarak 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemeye göre, eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'ün eşi, iş insanlarının ve yetkililerin çeşitli sorunlarını çözme karşılığında değerli eşyalar kabul etti.

Hediyeler arasında Dior ve Chanel marka çantalar, değerli mücevherler, saatler ve diğer lüks eşyaların olduğu belirtiliyor. Mahkeme, Kim Keon-hee'nin First Lady olarak sahip olduğu nüfuzu, çıkar sahibi kişilere yardım etmek için kullandığı sonucuna vardı.

Eski First Lady'nin mahkeme kararına karşı memnuniyetsiz olduğu ve avukatlarının hükme itiraz etmeyi planladıkları kaydedildi.

Kim Keon-hee'nin eşi ve Güney Kore'nin eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ise, 2024 yılındaki sıkıyönetim ilanıyla ilgili davada devlete karşı isyana liderlik etmekten suçlanmış ve bu yılın Şubat ayında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kim Keon-heeYoon Suk YeolGüney KoreDiorChanel
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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