Bugün Dev Bir Asteroid Dünya'nın Yakınından Geçecek: Tehlike Var mı?

·50·Dünya
Bugün Dev Bir Asteroid Dünya'nın Yakınından Geçecek: Tehlike Var mı?

Avrupa Uzay Ajansı'nın verilerine göre, bugün — 27 Haziran'da 1997 NC1 adlı büyük bir asteroid Dünya'nın yakınından geçecek. Uzmanlar, bu asteroidin gezegenimiz için herhangi bir tehlike oluşturmadığını vurguluyor. Ancak bu geçiş, gökbilimciler ve gökyüzü gözlemcileri için önemli olaylardan biri olarak kabul ediliyor.

Bilgiye göre, asteroid Dünya'ya en yakın noktadan yaklaşık 2,6 milyon kilometre mesafeden geçecek. Bu mesafe, Ay ile Dünya arasındaki mesafenin yaklaşık yedi katı olsa da, astronomik kriterlere göre Dünya'ya yakın geçen büyük asteroidler kategorisine giriyor.

1997 NC1 asteroidi, yaklaşık 30 yıl önce Hawaii'deki asteroid gözlem sistemi tarafından tespit edildi. Çapının 750 metreden 1,65 kilometreye kadar olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar, asteroid Dünya'ya yaklaşmasına rağmen, yörüngesinin gezegenimizin yörüngesiyle kesişmediğini belirtiyor. Bu nedenle endişelenmeye gerek yok. Dürbünü veya küçük teleskobu olan amatör gökyüzü gözlemcileri, onu gökyüzünde hareket eden sönük bir ışık noktası olarak görebilirler.

NASA'nın hesaplamalarına göre, 1997 NC1 asteroidi bundan sonra ancak 2133 yılında Dünya'ya bu kadar yakın bir mesafeden tekrar geçecek. Bu nedenle, bu seferki geçişi uzay meraklıları için nadir ve ilgi çekici astronomik olaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

Avrupa Uzay AjansıNASAHawaii1997 NC1
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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