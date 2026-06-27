Rusya'da yolsuzluk suçları için yetkililere idam cezası önerildi

Rusya Devlet Duması'nda, bazı ağır yolsuzluk suçları işleyen yetkililere karşı idam cezasının uygulanması teklifi sunuldu.

“Adil Rusya” partisi lideri Sergey Mironov, yetkililerin kişisel çıkarları uğruna gerçekleştirdiği bazı eylemlerin, vatandaşların güvenliğine ve ülkenin savunma kapasitesine ciddi zarar verebileceğini belirtti.

Mironov, RTVI televizyon kanalına verdiği mülakatta, “Bu tür suçlar vatana ihanet ve casuslukla eşdeğer tutulmalı ve idam cezasıyla cezalandırılmalıdır” dedi.

Teklife göre, Rusya Ceza Kanunu'na “ülkenin savunma kapasitesine ve vatandaşların güvenliğine zarar veren yolsuzluk faaliyetleri” adında yeni bir suç tanımı eklenebilir.

Rusya mevzuatında idam cezası en ağır ceza önlemi olarak korunmuştur. Ancak 1997'den beri bu ceza üzerinde süresiz bir moratoryum uygulanmakta ve fiilen uygulanmamaktadır.

Rusya'da idam cezası uygulanan son mahkum, “Fisher” lakabıyla tanınan seri katil Sergey Golovkin'di. Golovkin 1996 yılında kurşuna dizilmişti.