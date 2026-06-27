Xiaomi, Mijia Buzdolapları İçin Devrim Niteliğinde Güncelleme Yayınladı

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Xiaomi, Mijia Buzdolapları İçin Devrim Niteliğinde Güncelleme Yayınladı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mijia serisindeki akıllı buzdolapları için yeni bir yazılım güncellemesi (OTA) duyurdu. Bu güncelleme, ev aletlerini basit bir gıda saklama cihazından tam kapsamlı bir akıllı asistana dönüştürmeyi hedefliyor. Artık kullanıcılar, cihazlarını uzaktan yönetme ve ürün kalitesini kontrol etme konusunda tamamen yeni bir seviyeye geçebilecekler. Ixbt.com haber veriyor.

Ürün Son Kullanma Tarihlerinin Sıkı Kontrolü

ixbt.com verilerine göre, yeni yazılım yüklendikten sonra kullanıcılar Mi Home uygulaması üzerinden ürünleri manuel olarak veya sesli komutla kaydedebilecekler. Sistem veritabanında 300'den fazla ürün türü hakkında bilgi bulunuyor ve her bir içerik için uygun saklama parametrelerini otomatik olarak öneriyor. Bu özellik, sadece ürün adını değil, aynı zamanda ürünün buzdolabının hangi bölümünde yer aldığını da kaydetmeye olanak tanıyor.

Yeni arayüz, görsel bir izleme sistemiyle zenginleştirildi. Burada ürünlerin tazelik durumu özel renkli göstergelerle belirtiliyor. Örneğin, son kullanma tarihi yaklaşan ürünler farklı bir renkle vurgulanarak kullanıcıyı uyarıyor. Bu durum, gıda israfını azaltmak ve tüketilen ürünlerin güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

Gurmeler İçin Özel Modlar

Sıcaklık ayarı yapılabilen üst segment modeller için Xiaomi mühendisleri dört profesyonel işleme modu ekledi. Bunlar şunlardır:

  • Düşük sıcaklıkta tatlı hazırlama;
  • Düşük sıcaklıkta fermantasyon;
  • Soğuk içecek demleme;
  • Ürünlerin düşük sıcaklıkta mayalanması.
Bu modlar, sıcaklığın son derece hassas bir şekilde yönetilmesini sağlayarak buzdolabının fonksiyonel kapasitesini genişletiyor ve onu mutfakta çok fonksiyonlu bir ekipmana dönüştürüyor. Özellikle ev ortamında karmaşık içecekler ve tatlılar hazırlamayı sevenler için bu yeniliğin çok faydalı olması bekleniyor.

Yazılım güncelleme işlemi oldukça basit olup, Mi Home uygulaması üzerinden tek bir tıklama ile gerçekleştiriliyor. İşlem yaklaşık 3 ila 5 dakika sürüyor. Güncelleme indirilirken buzdolabının akıllı fonksiyonları geçici olarak çalışmayabilir, ancak temel soğutma sistemi faaliyetine devam eder.

Xiaomi'nin bu adımı, ev aletleri pazarında yazılımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Xiaomi markalı akıllı ev cihazlarının popülaritesinin arttığı göz önüne alındığında, bu kolaylıkların yerel kullanıcılar için de yakında meyvelerini vereceği şüphesizdir.

XiaomiMijiaAkıllı EvTeknolojiMi Home
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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