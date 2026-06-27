40 Saniyede İki Deprem: Venezuela'da Korkunç Sonuçlar

Venezuela'da meydana gelen güçlü depremlerin ardından 50 binden fazla kişi kayboldu. BM İnsani Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, kurtarma çalışmalarının son derece zor koşullar altında devam ettiğini bildirdi.

Son verilere göre, doğal afet sonucunda en az 920 kişi hayatını kaybetti, 3.360'dan fazla kişi yaralandı. Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları bulmak için gece gündüz çalışıyor.

Deprem 24 Haziran akşamı meydana geldi. Yaklaşık 40 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki güçlü sarsıntı kaydedildi. Ana depremlerin ardından yüzlerce artçı sarsıntı gözlemlendi.

Birçok bina yıkıldı, bazı bölgelerde ise tüm mahalleler yerle bir oldu. Aileler, kayıp yakınlarını bulma umuduyla arama çalışmalarına katılıyor.

Yetkililer, can kaybının daha da artabileceği konusunda uyarıyor.