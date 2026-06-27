Oppo Reno 16 FS tanıtıldı: 6500 mAh batarya ve güçlü kameralar

Akıllı telefon pazarında yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan Oppo, Avrupa pazarı için yeni Reno 16 FS modelini resmen duyurdu. Bu cihaz, Reno 16 serisindeki diğer modellerden dengeli teknik özellikleri ve özellikle otonom çalışma kapasitesiyle ayrılıyor. Yeni gadget'ın sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda modern AI fonksiyonlarıyla da kullanıcıların ilgisini çekmesi bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Cihazın temel avantajı bataryasında kendini gösteriyor. Mühendisler, Reno 16 FS modeline 6500 mAh kapasiteli devasa bir batarya yerleştirmeyi başardılar. Bu değer, günümüzde orta ve üst segment akıllı telefonlar için nadir görülen bir durumdur. Ayrıca cihaz, kullanıcının uzun süre bağlantıda kalmasını sağlayan 45 watt SuperVOOC hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Ekran ve performans özellikleri

Oppo Reno 16 FS, 2372 x 1080 piksel çözünürlük sunan 6,57 inç AMOLED ekranla donatılmıştır. Ekranın yenileme hızı 120 Hz olup, 1400 nit tepe parlaklığına sahiptir. 10 bit renk iletim sistemi ise görüntülerin daha canlı ve doğal görünmesini sağlar. Ekran altına yerleştirilen optik parmak izi tarayıcısı, cihazın modern görünümüne katkıda bulunmuştur.

Akıllı telefonun içinde MediaTek Dimensity 7300 Energy işlemci yer alıyor. Bellek konusunda üretici, 8 GB RAM (LPDDR4X) ve 512 GB dahili (UFS 3.1) depolama alanı sunuyor. Şunu belirtmek gerekir ki, kullanıcılar microSD kartlar yardımıyla depolama kapasitesini daha da artırabilirler. Yazılım olarak Android tabanlı ColorOS 16 arayüzü seçilmiştir.

Kamera ve ek fonksiyonlar

Fotoğraf tutkunları için Reno 16 FS geniş imkanlar sunuyor. Akıllı telefonun arka panelinde üç modül yer alıyor:

50 megapiksel ana sensör (optik görüntü sabitleme — OIS ile);

8 megapiksel ultra geniş açılı lens;

50 megapiksel telefoto lens (OIS ve zoom özelliği ile).

Selfie meraklıları için ise otomatik odaklama sistemine sahip 50 megapiksellik bir ön kamera öngörülmüştür. Önemli olan, hem ana hem de ön kameraların saniyede 30 kare hızında 4K formatında videolar kaydedebilmesidir. Bu, sosyal medya için kaliteli içerik üreticileri için idealdir.

ixbt.com verilerine göre, akıllı telefon IP68 standardında suya ve toza karşı korumalıdır. Ayrıca cihazda stereo hoparlörler, NFC, Bluetooth 5.4 ve eSIM teknolojileri mevcuttur. Özel Snap Key AI düğmesi ise AI fonksiyonlarına hızlı erişim imkanı sağlar. Avrupa pazarında bu model yaklaşık 649 euro olarak fiyatlandırılıyor ve Purple Black ile Pop White renklerinde satışa sunulacak.