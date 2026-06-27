Luis Suarez, Lamine Yamal ve Lionel Messi Karşılaştırmaları Hakkında Konuştu

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Luis Suarez, Lamine Yamal ve Lionel Messi Karşılaştırmaları Hakkında Konuştu

Uruguaylı efsanevi forvet Luis Suarez, Barcelona ve İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal ile Lionel Messi arasında yapılan bitmek bilmeyen karşılaştırmalara son verilmesi çağrısında bulundu. Şu anda Inter Miami forması giyen deneyimli forvet, iki futbolcu arasındaki benzerlikleri kabul etse de, onları temelden farklı oyuncular olarak görüyor. Goal.com haberine göre.

Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Luis Suarez, karşılaştırmaların her zaman fayda getirmediğini vurguladı. Her iki futbolcunun da Barcelona akademisi La Masia çıkışlı olmasına ve sol ayaklarını mükemmel kullanmalarına rağmen, saha içindeki stillerinin ve rollerinin farklı olduğunu belirtti. Suarez, genç yeteneğin üzerinde aşırı baskı kurulmaması gerektiği konusunda uyardı.

Karşılaştırmalar nefret verici ve yersiz

"Karşılaştırmalar nefret verici bir şey. Evet, ikisi de sol ayakla oynuyor, ikisinin de tekniği yüksek ama onlar tamamen farklı futbolcular. Sonuçlar zaten kendini anlatıyor. Leo'nun kendi yaşındayken elde ettiği başarılar hayranlık uyandırıcı. En iyisi Lamine'nin de gelecekte en azından o seviyeye ulaşmasını dileyelim", dedi Suarez.

Luis Suarez, Lamine Yamal'ın İspanya milli takımındaki rolü ve oyuna etkisi hakkında da konuştu. Onun sözlerine göre, genç futbolcu sahaya girdiği andan itibaren takım arkadaşları ona daha fazla güvenmeye başlıyor. Yamal topu aldığında, rakip savunmacılar teyakkuza geçiyor çünkü her an beklenmedik bir pas veya şutla durumu değiştirebilir.

Suarez, Yamal'ın üzerine çekilen büyük ilgiyi çok iyi hissettiğini ve bu sorumluluğu layıkıyla üstlendiğini belirtti. Forvet, genç yıldızın baskı altındaki tutumunu ve profesyonel gelişimini yüksek takdir etti. Ancak, Messi seviyesine ulaşmak için sadece yeteneğin yeterli olmadığını da ekledi.

Messi'nin sönmeyen tutkusu

Şu anda Lionel Messi ile aynı kulüpte oynayan Suarez, sekiz kez Ballon d'Or sahibi oyuncunun hala en iyisi olma arzusunun devam ettiğini özellikle belirtti. Birçok kişi Messi'nin yaşlandığından bahsetse de, onun antrenmanlardaki çalışkanlığı ve zihinsel gücü hala en üst seviyede kalmaya devam ediyor.

Lamine Yamal'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki parlaması, onu yeni dönemin "Messi'si" olarak görmeye neden olduğu için bu konu futbolseverler için oldukça ilgi çekici. Ancak Suarez gibi uzmanlar, genç oyuncuya kendi yolunu çizmesi için izin verilmesi gerektiğini, Messi gibi fenomenlerin ise tarihteki yerinin sabit olduğunu hatırlatıyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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