Rocket Lab, ABD'nin Gizli Askeri Görevi Nedeniyle Japon Uydu Fırlatmasını Erteledi

·19·Teknoloji
Rocket Lab, ABD'nin Gizli Askeri Görevi Nedeniyle Japon Uydu Fırlatmasını Erteledi

Rocket Lab, 26 Haziran'da bir Japon şirketine ait sıradaki radar uydusunu başarıyla yörüngeye taşıdı. Ancak bu uçuş, sadece teknik başarısıyla değil, ABD Uzay Kuvvetleri'nin gizli bir operasyonu nedeniyle ertelenmiş olmasıyla da uluslararası uzmanların dikkatini çekti. ixbt.com'un bildirdiğine göre, söz konusu görev, 72 saatten fazla süreyle gizli tutulan hızlı hareket programı nedeniyle bir haftadan fazla ertelendi. Ixbt.com haber veriyor.

Electron taşıyıcı roketi, Yeni Zelanda'daki Launch Complex 1 alanından ABD Doğu Saati ile 13:43'te havalandı. "10 Owl of 10" adlı görev kapsamında StriX uydusu, fırlatmadan 56 dakika sonra 552 kilometre yükseklikteki yörüngeye yerleştirildi. Bu, Synspective şirketi için Rocket Lab aracılığıyla fırlatılan onuncu uydu oldu; Japon girişimi orbital grubunu oluşturmak için yalnızca bu sağlayıcının hizmetlerini kullanıyor.

Gizli Görev ve Beklenmedik Değişiklikler

Fırlatma başlangıçta 17 Haziran'a planlanmıştı, ancak 16 Haziran akşamı Rocket Lab aniden fırlatmanın ertelendiğini duyurdu. Şirket o dönemde bunu ek kontrollerin gerekliliği ile açıklamıştı. Daha sonra, boşalan zaman diliminin ABD Uzay Kuvvetleri'nin talebi üzerine Victus Haze operasyonel görevini gerçekleştirmek için kullanıldığı ortaya çıktı.

Victus Haze kapsamındaki uçuş 19 Haziran'da gerçekleştirilmesine rağmen, ne ordu ne de Rocket Lab bunu önceden bildirdi. Resmi onay ancak uçuşun üzerinden üç gün geçtikten sonra açıklandı. Uzay üssünün uzak bir bölgede yer alması nedeniyle uçuşun görgü tanıkları yoktu; yalnızca Space-Track sisteminin veri tabanında yeni nesnelerin belirmesi, görevin gerçekleştirildiğini dolaylı olarak doğruladı.

Bu gizli operasyon, "hızlı uzay" (responsive space) konseptinin bir parçasıdır. Bu konsept, görev emri alındıktan sonra birkaç gün veya hatta birkaç saat içinde uyduların yörüngeye çıkarılma imkanını öngörür. Bu, ABD savunma sistemi için beklenmedik tehditlere hızlı yanıt vermede stratejik öneme sahiptir.

Rocket Lab Stratejisinde Yeni Aşama

Synspective görevi, Electron roketinin 2024 yılındaki on ikinci uçuşu oldu. Şirketin sadece ticari değil, aynı zamanda askeri teknolojilerin test edilmesinde de aktif rol oynadığına dikkat çekmek gerekir. Örneğin, 11 Haziran'da Virginia eyaletinden hipersonik teknolojileri test etmek amacıyla HASTE modifikasyonlu bir roket fırlatılmıştı.

Günümüzde Rocket Lab, sadece ticari bir operatör değil, aynı zamanda ABD'nin uzay alanındaki temel yüklenicilerinden biri haline geliyor. Synspective şirketi ise karşılığında Rocket Lab ile 17 uçuş daha için sözleşme imzaladı ve ek olarak SpaceX ile de iş birliği başlattı. Bu tür projeler, Dünya yüzeyinin radar gözlem sistemlerini daha da geliştirmeye hizmet ediyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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