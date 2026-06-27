Gürcistan Parlamentosunda Kavga: Bahar Dönemi Kapanış Oturumu Karıştı

Gürcistan Parlamentosu'nun bahar dönemi oturumları kavga ve arbedeyle sona erdi.

Kapanış genel kurul toplantısı hükümetin yıllık raporuna ayrıldı. Toplantıda Başbakan Irakli Kobakhidze, milletvekillerine hükümetin geçtiğimiz dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ancak toplantının sonunda parlamento salonunda sert tartışmalar yaşandı. İktidardaki "Gürcü Hayali" partisi temsilcileri ile "Gürcistan İçin" grubu üyeleri arasındaki tartışma kısa sürede fiziksel çatışmaya dönüştü.

Milletvekilleri arasında kavga başladı ve durum bir süre kontrolden çıktı. Buna rağmen, olay sonrası parlamento bahar dönemi oturumları devlet marşının okunmasıyla resmen kapandı.

Edinilen bilgilere göre, parlamentonun güz dönemi oturumları 1 Eylül'de başlayacak. Şu an için olağanüstü bir oturum planlanmıyor.