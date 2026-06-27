Gürcistan Parlamentosunda Kavga: Bahar Dönemi Kapanış Oturumu Karıştı

·66·Dünya
Gürcistan Parlamentosunda Kavga: Bahar Dönemi Kapanış Oturumu Karıştı

Gürcistan Parlamentosu'nun bahar dönemi oturumları kavga ve arbedeyle sona erdi.

Kapanış genel kurul toplantısı hükümetin yıllık raporuna ayrıldı. Toplantıda Başbakan Irakli Kobakhidze, milletvekillerine hükümetin geçtiğimiz dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ancak toplantının sonunda parlamento salonunda sert tartışmalar yaşandı. İktidardaki "Gürcü Hayali" partisi temsilcileri ile "Gürcistan İçin" grubu üyeleri arasındaki tartışma kısa sürede fiziksel çatışmaya dönüştü.

Milletvekilleri arasında kavga başladı ve durum bir süre kontrolden çıktı. Buna rağmen, olay sonrası parlamento bahar dönemi oturumları devlet marşının okunmasıyla resmen kapandı.

Edinilen bilgilere göre, parlamentonun güz dönemi oturumları 1 Eylül'de başlayacak. Şu an için olağanüstü bir oturum planlanmıyor.

Gürcistanİrakli KobakhidzeGürcü RüyasıGürcistan İçin
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Trump'ın Fotoğrafının Yer Aldığı Yeni ABD Pasaportu TanıtıldıTrump'ın Fotoğrafının Yer Aldığı Yeni ABD Pasaportu TanıtıldıBugün, 13:40Rusya'da yolsuzluk suçları için yetkililere idam cezası önerildiRusya'da yolsuzluk suçları için yetkililere idam cezası önerildiBugün, 13:2640 Saniyede İki Deprem: Venezuela'da Korkunç Sonuçlar40 Saniyede İki Deprem: Venezuela'da Korkunç SonuçlarBugün, 13:18Dior ve Chanel Çantalar Nedeniyle 7 Yıl: Güney Kore'nin Eski First Lady'sine Hapis CezasıDior ve Chanel Çantalar Nedeniyle 7 Yıl: Güney Kore'nin Eski First Lady'sine Hapis CezasıBugün, 13:13Bugün Dev Bir Asteroid Dünya'nın Yakınından Geçecek: Tehlike Var mı?Bugün Dev Bir Asteroid Dünya'nın Yakınından Geçecek: Tehlike Var mı?Bugün, 12:34Endonezya'da «temizlik»: 4,7 milyon çocuk hesabı silindiEndonezya'da «temizlik»: 4,7 milyon çocuk hesabı silindiBugün, 12:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi