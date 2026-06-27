Endonezya'da «temizlik»: 4,7 milyon çocuk hesabı silindi

Sosyal medya dünyasında gerçek anlamda sansasyonel ve kesin bir karar! Endonezya hükümeti, çocukların sanal güvenliğini sağlamak ve onları zararlı içeriklerden korumak adına benzeri görülmemiş bir adım attı. Ülkede 16 yaş altı kullanıcılara ait yaklaşık 4,7 milyon profil bloke edildi.

Bu konu hakkında Reuters ajansı, Endonezya İletişim ve Dijital Teknoloji Bakanı Meutya Hafid'in yaptığı açıklamaya dayanarak haber veriyor.

Hangi platformdan ne kadar hesap silindi?

En büyük «darbe» kısa video platformu TikTok'a geldi. Kitlesel temizlik çalışmalarının rakamlara dökülmüş hali şöyledir:

Sosyal Ağ / Platform Silinen çocuk hesabı sayısı TikTok 4,1 milyon YouTube yaklaşık 600 bin Toplam gösterge 4,7 milyon

Buna ne sebep oldu? Sert yeni yasa

Bu tür sert önlemler sadece bir tesadüf değil. Mesele şu ki, bu yılın 28 Mart 2026 tarihinde Endonezya'da yeni bir yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Bu belgeye göre, ülkede «yüksek riskli platform» olarak tanınan tüm ağlara, 16 yaşından küçük çocukların hesaplarını kademeli olarak ve tamamen silme yükümlülüğü getirildi.

Bugün itibarıyla, bu katı kuralların etkisine şu popüler ağlar ve oyun platformları girdi:

Instagram ve Facebook

X (eski adıyla Twitter)

Roblox oyun platformu

Amaç sadece yasaklamak değil, kültürü değiştirmek!

Ülkenin İletişim ve Dijital Teknoloji Bakanı Meutya Hafid'in belirttiğine göre, hükümetin amacı sadece çocukları internetten koparmak değil, aynı zamanda büyük dijital devlerin sorumluluğunu artırmaktır.

Endonezyalı bakan, «Biz sadece çocuğun ağa erişimini geciktirmiyoruz, aksine platformların davranış kültürünün değişmesini istiyoruz» dedi.

Çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamaya yönelik bu tür katı bir sistemin, yakında diğer ülkeler için de bir örnek teşkil etmesi bekleniyor.