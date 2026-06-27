Julian Nagelsmann, Jamal Musiala ve Florian Wirtz'e güvenmeye devam ediyor

·27·Spor
Julian Nagelsmann, Jamal Musiala ve Florian Wirtz'e güvenmeye devam ediyor

Almanya Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann, Ekvador karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan mağlubiyetin ardından genç yıldızları Jamal Musiala ve Florian Wirtz'i savundu. 2026 Dünya Kupası kapsamındaki bu yenilginin ardından teknik adam, takımın yaratıcı liderlerinin henüz potansiyellerini tam olarak göstermediklerine inandığını belirtti. Goal.com'un haberine göre.

Musiala ve Wirtz, turnuva öncesinde Alman taraftarların ana umudu olarak görülüyordu ancak şu ana kadar beklenen performansı sergileyemediler. Ekvador maçında rakibin fiziksel üstünlüğü ve katı savunması nedeniyle bu iki futbolcu, en büyük silahları olan driplinglerini sergilemekte zorlandılar. Buna rağmen Nagelsmann, Pazartesi günü oynanacak son 16 turu maçı öncesinde kadroda radikal değişiklikler yapmayı planlamıyor.

Teknik direktörün genç yıldızlara yaklaşımı

Nagelsmann, Bayer Leverkusen yıldızı Florian Wirtz'in sahadaki performansını takdir etti. Teknik adama göre futbolcunun tek eksiği şans. "Flo çok aktif çalıştı ve elinden geleni yaptı. Ceza sahası içinde birkaç harika dripling yaptı, sadece son vuruşlarda şans yanımızda değildi. Golleri henüz yolda", diye belirtti.

Jamal Musiala konusunda ise Nagelsmann, biraz daha sabırlı olunması gerektiğini hatırlattı. Bayern Münih hücumcusunun uzun süre sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalmasının, spor formu üzerinde etkisi olduğu açık. Teknik direktör, Musiala'nın potansiyelinin herkes tarafından bilindiğini ve sadece içindeki gücü yeniden uyandırması gerektiğini söyledi. Nagelsmann, Pazartesi günkü maçta bu ikilinin kaderi belirleyeceğine inanıyor.

Olumlu gelişmeler ve gelecek planları

Ekvador maçındaki az sayıdaki olumlu gelişmeden biri Leroy Sane'nin attığı goldü. Uzun süren gol sessizliğini bozan kanat oyuncusunun başarısının, takım üzerindeki baskıyı bir nebze azaltması bekleniyor. Nagelsmann, Sane'nin oyunundan memnun olduğunu ve hatta bir duble yapmaya çok yaklaştığını belirtti.

Almanya Milli Takımı teknik heyeti, mağlubiyetten doğru dersler çıkararak hücum tarzından vazgeçmeme kararı aldı. Uzmanlara göre, Musiala ve Wirtz gibi teknik oyuncuların açılması, Almanya'nın play-off aşamasındaki başarısını belirleyecek. Şu an tüm dikkat, oyuncuların psikolojik olarak hazırlanmasına odaklanmış durumda.

ixbt.com'un haberine göre, Almanya Milli Takımı Pazartesi günkü kritik maça ciddi şekilde hazırlanıyor. Nagelsmann, kadroda büyük değişiklikler yapmak yerine mevcut oyuncuların arasındaki uyumu güçlendirmeye odaklanıyor. Bu, takım içindeki istikrarı korumak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

AlmanyaJulian NagelsmannJamal MusialaFlorian WirtzDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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