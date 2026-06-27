Nico Paz Como'da Kalıyor: Real Madrid ile 60 Milyon Euro'luk Anlaşma Sağlandı

İtalya'nın Como kulübü, yaz transfer dönemi öncesinde beklenmedik ve sansasyonel bir anlaşmaya imza attı. Serie A temsilcisi, takımın ana yıldızı olan Arjantinli oyun kurucu Nico Paz'ı kadroda tutmak için Real Madrid ile 60 milyon Euro'luk yeni sözleşme şartları üzerinde anlaştı. Bu adım, kulübün gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi debutu öncesinde kadrosunu koruma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Goal.com'un haberine göre detaylar şöyle:

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Como yönetimi, Real Madrid tarafından belirlenen avantajlı geri satın alma maddesinin aktifleşmesini önlemek için bu devasa mali yükümlülüğü üstlendi. İlk anlaşmaya göre Madrid kulübü, kendi akademisinden yetişen oyuncuyu sadece 10 milyon Euro karşılığında geri alma hakkına sahipti; ancak İtalyanlar, futbolcuyu tamamen ellerinde tutmak için transfer bedelini 60 milyon Euro'ya çıkarmayı kabul etti.

Transfer detayları ve yeni şartlar

Müzakereler sonucunda Real Madrid sadece yüklü bir miktara sahip olmakla kalmadı, aynı zamanda gelecekteki çıkarlarını da korudu. Yeni anlaşmaya göre, "Kraliyet Kulübü" için Nico Paz'ın geri satın alma bedeli artık 80 milyon Euro olarak belirlendi. Bu tutarın önümüzdeki yaz yürürlüğe girmesi bekleniyor. Madrid ekibinin bu kaynağı, yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun projesini finanse etmek için kullanmayı planladığı belirtiliyor.

Nico Paz, geçtiğimiz iki sezon boyunca Cesc Fabregas yönetiminde gerçek bir lidere dönüştü. 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Serie A'da attığı 12 golle takımının Avrupa'nın en prestijli turnuvasına katılım hakkı kazanmasında eşsiz bir rol oynadı. Oyuncunun performansı sadece Real Madrid'in değil, İtalya'nın bir diğer devi Inter'in de dikkatini çekmişti ancak Como hızlı davranarak rakiplerini geride bıraktı.

Kulübün gelecek planları

GOAL.com'un bilgisine göre, 60 milyon Euro'luk ödeme dört yıla yayılarak yapılacak. Bu yöntem, Como kulübünün Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymasını sağlayacak. Buna rağmen, bu denli büyük bir yatırım kulüp için rekor bir harcama anlamına geliyor ve takımın hırslarını ortaya koyuyor.

Stadio Sinigaglia'da toplanan taraftarlar için bu haber büyük bir moral kaynağı oldu. Takımın en parlak yıldızının kadroda kalması, Şampiyonlar Ligi öncesinde kadro istikrarını sağlıyor. Artık Cesc Fabregas ve kulüp yönetimi, orta saha Nico Paz etrafında sağlam bir şekilde kurulduğu için dikkatlerini savunma hattını güçlendirmeye yöneltecek.

Bu transfer, Como gibi mütevazı kulüplerin transfer piyasasında Real Madrid gibi devlerle eşit şartlarda müzakere yürütebilmesi, modern futbolun yeni trendlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Nico Paz'ın gelecek sezondaki performansı, değerinin gerçekten 60 milyon Euro olduğunu kanıtlaması gerekecek.