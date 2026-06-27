Nico Paz Como'da Kalıyor: Real Madrid ile 60 Milyon Euro'luk Anlaşma Sağlandı

·3·Spor
Nico Paz Como'da Kalıyor: Real Madrid ile 60 Milyon Euro'luk Anlaşma Sağlandı

İtalya'nın Como kulübü, yaz transfer dönemi öncesinde beklenmedik ve sansasyonel bir anlaşmaya imza attı. Serie A temsilcisi, takımın ana yıldızı olan Arjantinli oyun kurucu Nico Paz'ı kadroda tutmak için Real Madrid ile 60 milyon Euro'luk yeni sözleşme şartları üzerinde anlaştı. Bu adım, kulübün gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi debutu öncesinde kadrosunu koruma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Goal.com'un haberine göre detaylar şöyle:

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Como yönetimi, Real Madrid tarafından belirlenen avantajlı geri satın alma maddesinin aktifleşmesini önlemek için bu devasa mali yükümlülüğü üstlendi. İlk anlaşmaya göre Madrid kulübü, kendi akademisinden yetişen oyuncuyu sadece 10 milyon Euro karşılığında geri alma hakkına sahipti; ancak İtalyanlar, futbolcuyu tamamen ellerinde tutmak için transfer bedelini 60 milyon Euro'ya çıkarmayı kabul etti.

Transfer detayları ve yeni şartlar

Müzakereler sonucunda Real Madrid sadece yüklü bir miktara sahip olmakla kalmadı, aynı zamanda gelecekteki çıkarlarını da korudu. Yeni anlaşmaya göre, "Kraliyet Kulübü" için Nico Paz'ın geri satın alma bedeli artık 80 milyon Euro olarak belirlendi. Bu tutarın önümüzdeki yaz yürürlüğe girmesi bekleniyor. Madrid ekibinin bu kaynağı, yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun projesini finanse etmek için kullanmayı planladığı belirtiliyor.

Nico Paz, geçtiğimiz iki sezon boyunca Cesc Fabregas yönetiminde gerçek bir lidere dönüştü. 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Serie A'da attığı 12 golle takımının Avrupa'nın en prestijli turnuvasına katılım hakkı kazanmasında eşsiz bir rol oynadı. Oyuncunun performansı sadece Real Madrid'in değil, İtalya'nın bir diğer devi Inter'in de dikkatini çekmişti ancak Como hızlı davranarak rakiplerini geride bıraktı.

Kulübün gelecek planları

GOAL.com'un bilgisine göre, 60 milyon Euro'luk ödeme dört yıla yayılarak yapılacak. Bu yöntem, Como kulübünün Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymasını sağlayacak. Buna rağmen, bu denli büyük bir yatırım kulüp için rekor bir harcama anlamına geliyor ve takımın hırslarını ortaya koyuyor.

Stadio Sinigaglia'da toplanan taraftarlar için bu haber büyük bir moral kaynağı oldu. Takımın en parlak yıldızının kadroda kalması, Şampiyonlar Ligi öncesinde kadro istikrarını sağlıyor. Artık Cesc Fabregas ve kulüp yönetimi, orta saha Nico Paz etrafında sağlam bir şekilde kurulduğu için dikkatlerini savunma hattını güçlendirmeye yöneltecek.

Bu transfer, Como gibi mütevazı kulüplerin transfer piyasasında Real Madrid gibi devlerle eşit şartlarda müzakere yürütebilmesi, modern futbolun yeni trendlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Nico Paz'ın gelecek sezondaki performansı, değerinin gerçekten 60 milyon Euro olduğunu kanıtlaması gerekecek.

Nico PazComoReal MadridTransferSerie A
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Julian Nagelsmann, Jamal Musiala ve Florian Wirtz'e güvenmeye devam ediyorJulian Nagelsmann, Jamal Musiala ve Florian Wirtz'e güvenmeye devam ediyorBugün, 12:392026 Dünya Kupası'nda Gol Şov: Gol Krallığı Yarışında Son Durum Ne?2026 Dünya Kupası'nda Gol Şov: Gol Krallığı Yarışında Son Durum Ne?Bugün, 12:19Arjantin Milli Takımında «Messi Bağımlılığı»: Şampiyonların Sadece Leo'ya Güvenmesi Riskli miArjantin Milli Takımında «Messi Bağımlılığı»: Şampiyonların Sadece Leo'ya Güvenmesi Riskli miBugün, 12:162026 Dünya Kupası: Bugün Oynanacak Maçların Listesi2026 Dünya Kupası: Bugün Oynanacak Maçların ListesiBugün, 11:19Mohamed Salah İran maçında sakatlandıMohamed Salah İran maçında sakatlandıBugün, 11:13İspanya galibiyet sonrası iki futbolcusu için endişeliİspanya galibiyet sonrası iki futbolcusu için endişeliBugün, 11:08
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı