Luis Suarez Dünyanın En İyi Forvetini Seçti: Neden Erling Haaland Yerine Harry Kane'i Tercih Ediyor?

·7·Spor
Luis Suarez Dünyanın En İyi Forvetini Seçti: Neden Erling Haaland Yerine Harry Kane'i Tercih Ediyor?

Futbol dünyasının efsanevi forvetlerinden biri olan, döneminde Barcelona ve Liverpool formalarıyla yıldızlaşan Luis Suarez, günümüzün en güçlü santraforları hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Uruguaylı yıldız, bugün gol krallığı yarışında ön plana çıkan Erling Haaland ve Harry Kane arasındaki farklara değinerek tercihini açıkladı. Goal.com haberine göre.

Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Luis Suarez, İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane'i Manchester City yıldızı Erling Haaland'dan daha üstün gördüğünü belirtti. Suarez'e göre, her iki futbolcu da fenomenal düzeyde olsa da, oyun tarzları ve takıma etkileri farklı.

Taktik Zeka ve Takım Oyunu

Suarez'in sözlerine göre, Harry Kane saha görüşü ve takım arkadaşlarıyla kurduğu bağlar konusunda rakipsiz. "İki veya üç favori forvetim var. Haaland ceza sahası içinde son derece tehlikeli bir '9 numara', ancak takım onun için oynamalı. Ben ise Harry Kane'i tercih ederim. Takımın diğer üyeleriyle çok daha iyi bağ kuruyor", diyor Uruguaylı forvet.

Luis Suarez, Kane'in oyunu okuma yeteneğini özellikle takdir etti. Kane'in sadece gol atmadığını, aynı zamanda takım arkadaşlarının hareketlerini önceden sezip onlara boş alanlar yarattığını vurguladı. "Oyunu farklı anlıyor. Hareketleri, takım arkadaşlarının karşı hareketlerine dayanıyor. Futbolun bu küçük detaylarını çok seviyorum", diye ekledi.

Goal.com'un haberine göre Suarez, vatandaşı Darwin Nunez'den de bahsetti. Liverpool'dan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübüne transfer olan Nunez hakkında konuşan efsanevi forvet, genç futbolcuya psikolojik tavsiyelerde bulundu. Suarez'e göre Nunez'in öncelikle mentalitesini güçlendirmesi gerekiyor.

"Darwin'in nitelikleri harika. Güçlü, hızlı ve büyük bir enerjiye sahip. Eğer kendisi üzerinde çalışmaya devam ederse ve zihinsel olarak güçlenirse, sevdiğim en üst düzey forvetlerden birine dönüşebilir. Gelişmek için hala yeterli alanı ve zamanı var", diyor Luis Suarez röportajında.

Bu analizler, modern futbolda sadece atılan gol sayısının değil, futbolcunun genel oyun sistemindeki rolünün de uzmanlar tarafından yüksek değer gördüğünü gösteriyor. Suarez gibi deneyimli bir forvetin takdiri, Harry Kane'in evrensel bir futbolcu olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Luis SuarezHarry KaneErling HaalandFutbolTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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