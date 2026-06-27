Trump'ın Fotoğrafının Yer Aldığı Yeni ABD Pasaportu Tanıtıldı

·49·Dünya
Trump'ın Fotoğrafının Yer Aldığı Yeni ABD Pasaportu Tanıtıldı

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Haziran'da ülkenin bağımsızlığının 250. yılı münasebetiyle hazırlanan özel bir hatıra pasaportu örneğini kamuoyuna tanıttı. Sınırlı sayıda üretilecek olan bu pasaportun en dikkat çekici özelliği, içinde başkanın kişisel fotoğrafının yer almasıdır. Bu bilgiyi CNN aktardı.

Trump, Truth Social sosyal ağında bu pasaportun görüntüsünü paylaşarak altına şu notu düştü: «ABD'nin yeni pasaportu. Üzerinde “Hoş geldiniz, ama uslu durun!” yazıyor», şeklinde yorum yaptı.

Sunulan örnekte Donald Trump, Oval Ofis'teki ünlü Resolute Masası arkasında dururken tasvir edilmiş. Fotoğrafın arka planında ABD Bağımsızlık Bildirgesinin orijinal metni yer alırken, alt kısımda başkanın imzası görülüyor. Pasaportun karşı sayfasında ise ressam Jon Trumbull'un ünlü «Bağımsızlık Bildirgesi» eseri betimlenmiş.

Edinilen bilgiye göre, bu portre Washington'daki Smithsonian Ulusal Portre Galerisinde muhafaza edilen resmi portre temel alınarak hazırlanmış. Bu tasarım, Dışişleri Bakanlığı'nın 2026 başında sergilediği önceki örnekten farklılık gösteriyor.

Donald Trump portresi ve ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin tasvir edildiği belge örneği.

26 Haziran akşamı Beyaz Saray'ın X sosyal ağındaki resmi sayfasında da söz konusu pasaport taslağı yayınlandı. Paylaşıma «Amerika'nın 250. yılına adanmış yeni ABD pasaportu» başlığı verildi. Ancak gazeteciler bu tasarımın nihai resmi versiyon olup olmadığını sorduklarında, Beyaz Saray yorum yapma yetkisini Dışişleri Bakanlığı'na bıraktı. CNN kanalı, konuyla ilgili resmi açıklama almak için Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu.

Pasaport kimlere verilecek?

Özel hatıra pasaportu ilk kez Nisan ayında, ABD bağımsızlığının 250. yıl kutlamaları kapsamında duyurulmuştu. Yetkililer bunu, tarihi güne adanmış, kapağı ve iç sayfaları özel tasarım ve geliştirilmiş görsellerle süslenmiş bir belge olarak tanımladı.

Bilgilere göre, pasaport hazır olduğunda, Washington'daki pasaport acentesine şahsen gelerek belgesini yenileyen vatandaşlara standart seçenek olarak sunulacak. Çevrimiçi başvuru yapanlar veya ülkenin diğer bölgelerinde yaşayanlar ise mevcut pasaport tasarımını kullanmaya devam edecek.

Mevcut ABD pasaportlarının iç kapağında, ressam Percy Moran'ın, Francis Scott Key'in Fort McHenry kuşatması sırasındaki tarihini yansıtan eseri yer alıyor. Bu olayın daha sonra ABD ulusal marşının yaratılmasına ilham verdiği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, ABD Hazine Bakanlığı Mayıs ayında Donald Trump'ın resminin yer aldığı 250 dolarlık yeni bir banknot çıkarma girişiminde de bulunmuştu. Bilgilere göre, bazı yetkililer bu projeyi hızlandırmak amacıyla ABD Hazinesi bünyesindeki Baskı ve Gravür Bürosu'na baskı yaptı. Önerilen tasarım örneklerinde banknotun merkezinde Trump'ın fotoğrafı, ayrıca ABD Başkanı ve Hazine Bakanı Scott Bessent'in imzaları yer alıyor.

Donald TrumpABD PasaportuBağımsızlık BildirgesiBeyaz SarayABD 250. Yıl
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rusya'da yolsuzluk suçları için yetkililere idam cezası önerildiRusya'da yolsuzluk suçları için yetkililere idam cezası önerildiBugün, 13:26Gürcistan Parlamentosunda Kavga: Bahar Dönemi Kapanış Oturumu KarıştıGürcistan Parlamentosunda Kavga: Bahar Dönemi Kapanış Oturumu KarıştıBugün, 13:2240 Saniyede İki Deprem: Venezuela'da Korkunç Sonuçlar40 Saniyede İki Deprem: Venezuela'da Korkunç SonuçlarBugün, 13:18Dior ve Chanel Çantalar Nedeniyle 7 Yıl: Güney Kore'nin Eski First Lady'sine Hapis CezasıDior ve Chanel Çantalar Nedeniyle 7 Yıl: Güney Kore'nin Eski First Lady'sine Hapis CezasıBugün, 13:13Bugün Dev Bir Asteroid Dünya'nın Yakınından Geçecek: Tehlike Var mı?Bugün Dev Bir Asteroid Dünya'nın Yakınından Geçecek: Tehlike Var mı?Bugün, 12:34Endonezya'da «temizlik»: 4,7 milyon çocuk hesabı silindiEndonezya'da «temizlik»: 4,7 milyon çocuk hesabı silindiBugün, 12:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi