Trump'ın Fotoğrafının Yer Aldığı Yeni ABD Pasaportu Tanıtıldı

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Haziran'da ülkenin bağımsızlığının 250. yılı münasebetiyle hazırlanan özel bir hatıra pasaportu örneğini kamuoyuna tanıttı. Sınırlı sayıda üretilecek olan bu pasaportun en dikkat çekici özelliği, içinde başkanın kişisel fotoğrafının yer almasıdır. Bu bilgiyi CNN aktardı.

Trump, Truth Social sosyal ağında bu pasaportun görüntüsünü paylaşarak altına şu notu düştü: «ABD'nin yeni pasaportu. Üzerinde “Hoş geldiniz, ama uslu durun!” yazıyor», şeklinde yorum yaptı.

Sunulan örnekte Donald Trump, Oval Ofis'teki ünlü Resolute Masası arkasında dururken tasvir edilmiş. Fotoğrafın arka planında ABD Bağımsızlık Bildirgesinin orijinal metni yer alırken, alt kısımda başkanın imzası görülüyor. Pasaportun karşı sayfasında ise ressam Jon Trumbull'un ünlü «Bağımsızlık Bildirgesi» eseri betimlenmiş.

Edinilen bilgiye göre, bu portre Washington'daki Smithsonian Ulusal Portre Galerisinde muhafaza edilen resmi portre temel alınarak hazırlanmış. Bu tasarım, Dışişleri Bakanlığı'nın 2026 başında sergilediği önceki örnekten farklılık gösteriyor.

26 Haziran akşamı Beyaz Saray'ın X sosyal ağındaki resmi sayfasında da söz konusu pasaport taslağı yayınlandı. Paylaşıma «Amerika'nın 250. yılına adanmış yeni ABD pasaportu» başlığı verildi. Ancak gazeteciler bu tasarımın nihai resmi versiyon olup olmadığını sorduklarında, Beyaz Saray yorum yapma yetkisini Dışişleri Bakanlığı'na bıraktı. CNN kanalı, konuyla ilgili resmi açıklama almak için Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu.

Pasaport kimlere verilecek?

Özel hatıra pasaportu ilk kez Nisan ayında, ABD bağımsızlığının 250. yıl kutlamaları kapsamında duyurulmuştu. Yetkililer bunu, tarihi güne adanmış, kapağı ve iç sayfaları özel tasarım ve geliştirilmiş görsellerle süslenmiş bir belge olarak tanımladı.

Bilgilere göre, pasaport hazır olduğunda, Washington'daki pasaport acentesine şahsen gelerek belgesini yenileyen vatandaşlara standart seçenek olarak sunulacak. Çevrimiçi başvuru yapanlar veya ülkenin diğer bölgelerinde yaşayanlar ise mevcut pasaport tasarımını kullanmaya devam edecek.

Mevcut ABD pasaportlarının iç kapağında, ressam Percy Moran'ın, Francis Scott Key'in Fort McHenry kuşatması sırasındaki tarihini yansıtan eseri yer alıyor. Bu olayın daha sonra ABD ulusal marşının yaratılmasına ilham verdiği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, ABD Hazine Bakanlığı Mayıs ayında Donald Trump'ın resminin yer aldığı 250 dolarlık yeni bir banknot çıkarma girişiminde de bulunmuştu. Bilgilere göre, bazı yetkililer bu projeyi hızlandırmak amacıyla ABD Hazinesi bünyesindeki Baskı ve Gravür Bürosu'na baskı yaptı. Önerilen tasarım örneklerinde banknotun merkezinde Trump'ın fotoğrafı, ayrıca ABD Başkanı ve Hazine Bakanı Scott Bessent'in imzaları yer alıyor.