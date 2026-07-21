Kral III. Charles, Andy Burnham'ı Birleşik Krallık Başbakanı olarak atadı

·25·Dünya
Kral III. Charles, Andy Burnham'ı Birleşik Krallık Başbakanı olarak atadı

Birleşik Krallık'ta hükümet lideri değişti. Kral III. Charles, İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham'ı ülkenin başbakanı olarak atadı. Burnham, istifa eden Keir Starmer'ın yerini aldı.

Burnham, göreve başladığı ilk saatlerde Ukrayna'ya yardım politikasının değişmeyeceğini belirtti. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile ilk uluslararası telefon görüşmelerinden birini gerçekleştirdi.

Starmer'ın iki yıllık dönemi sona erdi

Keir Starmer, 22 Haziran'da İşçi Partisi liderliğinden ve başbakanlık görevinden ayrılma niyetini açıklamıştı. Yeni lider seçilene kadar görevine devam eden Starmer, 20 Temmuz'da istifasını resmen Kral'a sundu.

Bunun ardından III. Charles, Buckingham Sarayı'nda kabul ettiği Andy Burnham'a yeni hükümeti kurma görevini verdi. Böylece eski Büyük Manchester Belediye Başkanı, Birleşik Krallık'ın son on yıldaki yedinci başbakanı oldu.

Ukrayna'ya yardım devam edecek

Yeni başbakan, dış politikadaki ilk önceliklerinden birini de açıkladı. Burnham, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşeceğini ve Londra'nın Kiev'e olan tutumunun değişmediğini ileteceğini söyledi.

Burnham, "Bugün Başkan Zelenski'ye hiçbir değişiklik olmadığını açıkça söyleyeceğim. Onu, Keir Starmer gibi yüzde yüz destekliyorum," dedi.

Uzmanlar, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri ve siyasi destek vermeye devam edeceğini, NATO kapsamındaki yükümlülüklerine ve ABD ile stratejik ilişkilerine sadık kalacağını daha önce de belirtmişti.

İlk görüşme Trump ile yapıldı

Haberlere göre Burnham, başbakan sıfatıyla ilk uluslararası telefon görüşmesini ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği, güvenlik ve enerji konularının ele alındığı belirtiliyor.

Yeni başbakan, Trump'ı 2027'de Manchester'da yapılması planlanan G20 zirvesine davet etti. Bu durum, Burnham'ın dış politikada Washington ile yakın diyaloğu sürdürme niyetini gösteriyor.

Burnham'ın ilk görevleri neler?

Andy Burnham, Downing Street'teki ilk konuşmasında hayat pahalılığı sorunlarını hafifletmeyi, bölgelere daha fazla yetki vermeyi ve kamu hizmetlerini reforme etmeyi temel hedefler olarak belirledi.

Yeni hükümeti kurmaya başlayan Burnham, John Healey'i Maliye Bakanı, Ed Miliband'i Dışişleri Bakanı olarak atarken, Shabana Mahmood İçişleri Bakanı olarak görevine devam etti.

Burnham hükümetinin ilk kararları, ülkedeki ekonomik baskıyı azaltmaya ve Starmer döneminden sonra İşçi Partisi'ndeki siyasi rotayı yeniden belirlemeye odaklanıyor. En önemli dış politika sinyali ise çoktan verildi: İngiltere'nin Ukrayna'ya yardımı yeni başbakan döneminde de devam edecek.

Birleşik KrallıkAndy BurnhamKral III. Charlesİşçi PartisiSiyaset
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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