38 milyar dolar: Kongre, ABD'nin İran'a karşı savaş maliyetlerini açıkladı

ABD ile İran arasındaki askeri çatışma, sadece Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirmekle kalmadı, aynı zamanda dünyanın en güçlü askeri makinesi olan Pentagon'un mali ve stratejik kaynaklarını da yıkıcı bir şekilde tüketiyor. ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO) tarafından yayınlanan acil rapora göre, 1 Ağustos itibarıyla ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonların maliyeti resmen yaklaşık 38 milyar dolara ulaştı. Bu devasa rakam; harcanan mühimmatı, kaybedilen askeri teçhizatın telafisini, artan uçuş saatlerini, yakıt ve özel lojistik destek masraflarını kapsıyor.

Ancak en korkunç gerçek, maliyetten çok daha derin: ABD, 5 aylık savaş süresince en önemli füze savunma stoklarının; THAAD sistemlerinin yaklaşık yüzde 80'ini, Patriot füzelerinin yarısını ve dünyadaki Tomahawk seyir füzesi stoklarının tam yarısını tüketti. Bunun sonucunda Pentagon'un sadece Orta Doğu'da değil, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesindeki savunma kapasitesi de ciddi şekilde zayıfladı.

Peki Washington bu savaş için aylık ne kadar harcıyor, 1,15 trilyon dolarlık savunma bütçesi Pentagon'u kurtarabilir mi ve boşalan mühimmat depoları ABD ulusal güvenliğine nasıl bir tehdit oluşturuyor?

«Aylık 3 milyar dolar»: Rakamlarla savaşın maliyeti

Kongre Bütçe Ofisi tarafından sunulan mali harcama dinamikleri:

Gösterge / Harcama Kalemi Miktar ve Süre Detaylar Toplam askeri harcamalar ~38 milyar dolar 1 Ağustos 2026 itibarıyla operasyonlar, yakıt ve kayıplar İlk yoğun aşama Bir aydan fazla İran'a karşı geniş çaplı saldırıların en sıcak dönemi Aylık ek harcama 2 milyar ile 3 milyar dolar arası Mayıs-Haziran temposunda 2 milyar, Temmuz şiddeti tekrarlanırsa aylık 3 milyar dolar Beyaz Saray'ın talep ettiği ek ödenek 87,6 milyar dolar 67,1 milyar doları Pentagon için istendi, bunun 42,3 milyar doları doğrudan savaşa Kabul edilen savunma bütçesi 1,15 trilyon dolar Meclis tarafından kabul edilen bütçe, bunun 73 milyar doları İran savaşına

«Depolar boşaldı»: ABD'nin güçlü füzeleri tükeniyor

Önde gelen haber ajanslarının ifşa ettiği mühimmat kıtlığı:

THAAD ve Patriot sistemlerinin tükenişi: CNN'in haberine göre, beş aylık şiddetli çatışmalar sırasında ABD, en modern THAAD önleyici füzelerinin yaklaşık yüzde 80'ini ve Patriot stoklarının yaklaşık yarısını ateşledi;

Tomahawk ve ATACMS stokları kritik noktada: Reuters ajansı, Pentagon'un ATACMS ve yüksek hassasiyetli Precision Strike Missile füzelerinin neredeyse tamamen tükendiğini, ayrıca dünya genelindeki Tomahawk seyir füzelerinin yarısının kullanıldığını bildirdi;

Askeri üslerin tahribatı: The Washington Post, resmi hesaplamalarda İran saldırıları sonucu Orta Doğu'da hasar gören Amerikan askeri üslerini onarım maliyetlerinin tam olarak hesaba katılmadığına dikkat çekiyor.

Küresel savunma kalkanında çatlak: Avrupa ve Asya savunmasız mı kaldı?

Pentagon'un Orta Doğu'ya odaklanmasının yarattığı jeopolitik sonuçlar:

New York Times'ın uyarısı: Savaş gemilerinin, savaş uçaklarının ve temel hava savunma sistemlerinin acilen Orta Doğu'ya kaydırılması, ABD'nin Avrupa ve Asya'daki stratejik konumlarını önemli ölçüde zayıflattı;

Çin ve Rusya için fırsat: Savunma sistemlerinin Basra Körfezi'nde toplanması nedeniyle Washington, Tayvan Boğazı ve Doğu Avrupa'daki olası krizlere hızlı müdahale yeteneğini geçici olarak kaybediyor;

Pete Hegseth ve Beyaz Saray'ın itirafı: Pentagon şefi Pete Hegseth, operasyonun şimdiden 37,5 milyar dolara mal olduğunu doğrularken, Kongre'nin fon sağlamaması durumunda ordunun diğer küresel programları ciddi şekilde kısmak zorunda kalacağı açıklandı.

İran'a karşı yürütülen kanlı ve pahalı savaş, Amerikan askeri sanayi kompleksinin sınırsız olmadığını göstererek Washington'u mali kriz ile mühimmat yetersizliği arasında en zorlu sınavla karşı karşıya bıraktı.

Sizce ABD'nin İran'a karşı savaşta aylık 3 milyar dolar harcaması ve füze stoklarının yüzde 80'ini tüketmesi, küresel süper güç statüsüne zarar veriyor mu? Pentagon'un silahlarının tükenmesi fonunda bu askeri çatışma daha ne kadar sürebilir? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya jeopolitiğinin bu en sıcak analizini tüm arkadaşlarınızla ve uluslararası güvenlik meraklılarıyla paylaşın!