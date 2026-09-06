Afganistan'da 6 yaşındaki bir kız çocuğu 200 bin rupi karşılığında 60 yaşındaki bir adama verildi

·6·Dünya
Afganistan'da 6 yaşındaki bir kız çocuğu 200 bin rupi karşılığında 60 yaşındaki bir adama verildi

Afganistan'ın Hilmend vilayetinde 6 yaşındaki bir kız çocuğunun, 200 bin Pakistan rupisi karşılığında 60 yaşındaki bir adamla evlendirildiği bildirildi. Konuyla ilgili haberi 8AM Media duyurdu.

Haberlere göre olay Garmser ilçesinde meydana geldi. Hilmend vilayeti Taliban basın ofisi, kızın babasının ailevi maddi sorunlar nedeniyle çocuğunu 60 yaşındaki adama verdiğini ve karşılığında 200 bin Pakistan rupisi aldığını açıkladı. Resmi açıklamada, babanın uyuşturucu bağımlısı olduğu da belirtildi.

Daha sonra dava mahkemeye intikal etti. Taliban yetkililerine göre mahkeme, davayı inceleyerek 6 yaşındaki kızın nikahını iptal etti.

Ayrıca, Hilmend'in Nad Ali ilçesinde 8 yaşındaki bir kız çocuğunun 80 yaşındaki bir adamla evlendirilmesinin planlandığına dair haberler yayıldı. Yerel yetkililerin müdahalesi sonucu bu evliliğin gerçekleşmeden durdurulduğu belirtiliyor.

Söz konusu iki vaka, Afganistan'da çocuk yaşta evlilik ve zorla evlendirme sorununun devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uluslararası kuruluşlar ve insan hakları savunucuları, ülkedeki yoksulluk ve kız çocuklarının eğitim imkanlarının kısıtlı olmasının çocuk yaşta evlilik riskini artırdığından endişe duyuyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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