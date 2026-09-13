Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı

Vietnam'da dev bir pitonun bir çocukla ilgili korkunç bir olaya karıştığına dair haberler sosyal medyada hızla yayılıyor. İddiaya göre, evde beslenen bir piton çocuğu yuttu. Bu haber kamuoyunda büyük endişe yarattı.

Yayılan bilgilerde olayın Vietnam'da gerçekleştiği ve pitonun evcil hayvan olarak beslendiği belirtiliyor.

Temel endişe: Vahşi hayvanları, özellikle de büyük yılanları ev ortamında beslemek ciddi riskler oluşturabilir. Pitonlar devasa boyutlara ulaşabilir ve güçlü avcı içgüdülerine sahip olabilirler. Bu nedenle, onları evcil hayvan olarak beslemek güvenlik sorunlarını beraberinde getirmektedir.