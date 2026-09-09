Timsah hayvanat bahçesi çalışanına saldırarak öldürdü

·8·Dünya
Timsah hayvanat bahçesi çalışanına saldırarak öldürdü

Yeni Gine'nin Port Moresby şehrinde bulunan Adventure Park hayvanat bahçesinde trajik bir olay yaşandı. Bir timsah, hayvanat bahçesi çalışanına saldırarak onu ağır yaraladı ve çalışan hayatını kaybetti. Bu durum “Daily Mail” tarafından bildirildi.

Edinilen bilgilere göre olay 5 Eylül günü öğleden sonra meydana geldi. Çalışan timsaha tavuk verdiği sırada hayvan onun bacağını ısırarak suya çekti. Ardından timsah avını “ölüm burgusu” olarak bilinen yöntemle döndürdü.

Saldırı sırasında başka bir çalışan timsaha yaklaşarak kafasına vurmak suretiyle meslektaşını kurtarmaya çalıştı. Hayvanat bahçesini ziyaret edenlerden biri ise parmaklıkların arasından bir sopa uzatarak saldırıya uğrayan çalışanı kurtarmaya gayret etti.

Olayın tanığı Koibuga Remditimsahın çalışanı yaklaşık bir saat boyunca bırakmadığını söyledi.

“Çoğumuz olayı gördük ancak ona yardım etmek için çok az imkanımız vardı. Tek çaremiz polisi arayıp yardım istemek oldu” dedi.

Polis olay yerine ulaştığında, “Adventure Park” çalışanları kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla timsahın bulunduğu havuzun suyunu boşaltmaya başladı. Saldırıya uğrayan çalışan ise çok kan kaybetmişti.

Tanıklardan biri, polisin timsahı durdurmak için birkaç kez ateş açtığını belirtti.

“Timsah ilk kurşundan sonra ölmedi. Polis birkaç kez ateş etti. Ancak 11. kurşundan sonra timsah öldü” dedi.

Daha sonra çalışan timsahtan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen o, 6 Eylül sabahı aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Bilgilere göre, merhum çalışan bu hayvanat bahçesinde yaklaşık iki yıldır çalışıyordu.

Bu trajik saldırıdan birkaç ay önce, hayvanat bahçesi çalışanlarının timsahlara çok yaklaştığını gösteren birkaç video sosyal medyada yayılmıştı.

Bunlardan birinde bir çalışanın dev timsahın yüzünden sadece birkaç santimetre uzakta durduğu ve hayvanın üzerine su sıçrattığı görülüyor. Ardından timsahın üzerine oturup boynundan çektiği görülüyor.

Diğer bir videoda ise çalışanın büyük bir timsahın sırtına bir ayağını koyduğu ve ziyaretçilere hayvanı besleme sürecini gösterdiği yer alıyor.

Başka bir videoda ise çalışanın dev timsahın burnuna dokunduğu ve çenelerinin önünde durduğu görülmüştü. Bu görüntüler, hayvanat bahçesi çalışanları ile büyük yırtıcılar arasındaki tehlikeli yakın ilişkilere dikkat çekmişti.

Şu anda Port Moresby'deki “Adventure Park” hayvanat bahçesi belirsiz bir süre için kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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