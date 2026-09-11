İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu

·13·Dünya
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu

Hollanda'da iki haftalık minyatür bir eşek kayboldu ve bir gün sonra ortadan kaybolduğu yerde vurulmuş halde bulundu. Nadir görülen kızıl renkli yavru eşek Pleuntje 7 Eylül Pazartesi akşamı eşek barınağında kayboldu.

Altı kişi küçük hayvanı birkaç saat boyunca aradı. Gece saat 01:30'a kadar arama çalışmalarını sürdürdüler ve gün ağarınca aramaya devam ettiler. Ancak Pleuntje'nin nerede olduğuna dair hiçbir iz bulunamadı.

Buna rağmen, Salı günü öğleden sonra cesedi, hayvanın kaybolduğu yerde bulundu. Barınak çalışanları bölgeyi onlarca kez kontrol etmesine rağmen daha önce hiçbir şey tespit edilmemişti.

Pleuntje göğsünden vurulmuş halde bulundu. Ayrıca boynunda, bacaklarında ve gözünde ağır yaralar vardı.

Barınak sahibi Marlxene Muvs, hırsızların çitten atlayıp yavru eşeği kucaklayarak hazır bekleyen bir araca bindirdiklerini tahmin ediyor. Daha sonra onu satmanın zor olduğunu anlayınca cesedini aynı yere geri atmış olabilirler.

Pleuntje'nin mikroçipi, pasaportu veya aşı belgeleri yoktu. Bu yüzden karaborsada satılması zordu. Oysa belgeleri olan minyatür eşeklerin fiyatı 13 bin sterline kadar çıkabiliyor.

Pleuntje, Hollanda'nın Baarle-Nassau şehrindeki Stichting Het Ezelpaleis barınağında yaşıyordu. Bu mekan, bakımsız kalan eşekleri koruma altına almaktadır.

Yeşil alanda büyük bir eşeğin yanında küçük, tüylü bir yavru eşek duruyor.

Barınak sahibi saat 19:30 civarında alanı kilitlemişti. Daha sonra sürüyü beslemek için geri döndüğünde Pleuntje'nin kaybolduğunu fark etti.

Arama çalışmaları sırasında 850 sterlin ödül da açıklandı. Yavru eşeği arama çağrıları Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa'ya yayıldı.

Ancak Salı günü saat 13:00 civarında Muvs, ziyaretçilere barınağı gezdirirken Pleuntje'nin cesedini gördü.

«Yan yatıyordu ve göğsünden vurulmuştu. Bu tarladan 50 kez geçmiştik» dedi.

Edinilen bilgilere göre, kurşun yavru eşeğin sol kalçasından girip göğsünün sağ tarafından çıkmış. Ayrıca boynunda ve bacaklarında yaralar, gözlerinden birinde ise ağır hasar izleri tespit edildi.

Muvs, Pleuntje'nin kendine has kızıl rengi nedeniyle kasten hedef alındığına inanıyor. Aynı zamanda diğer taylara dokunulmamış.

«Bunu yapanlar işin ustası olmalı. Dişleri bile çıkmamış bir yavru eşeğe kim böyle bir şey yapar?» dedi barınak sahibi.

Barınakta güvenlik kameraları var ancak hiçbiri otlak alanını tam olarak kapsamıyor. Şu anda Pazartesi akşamı şüpheli bir durum gören veya bir şey duyan kişilerin kolluk kuvvetlerine başvurmaları isteniyor.

PleuntjeStichting Het EzelpaleisBaarle-Nassauминиатюра эшак
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Prenses Diana'nın ünlü "intikam elbisesi" açık artırmaya çıkıyorPrenses Diana'nın ünlü "intikam elbisesi" açık artırmaya çıkıyorBugün, 18:42İtalya, Zelenskiy'den barış masasında yer istedi...İtalya, Zelenskiy'den barış masasında yer istedi...Bugün, 18:31Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilirDünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilirBugün, 18:09«Kazakistan'a kapılar kapandı»: Astana'nın Eurovision başvurusu reddedildi«Kazakistan'a kapılar kapandı»: Astana'nın Eurovision başvurusu reddedildiBugün, 17:50ChatGPT Kenya'da binlerce kişiyi gelirsiz bıraktıChatGPT Kenya'da binlerce kişiyi gelirsiz bıraktıBugün, 17:33Modi, Putin'i 'Bharat Mandapam'da karşıladı ve sürpriz bir hediye verdiModi, Putin'i 'Bharat Mandapam'da karşıladı ve sürpriz bir hediye verdiBugün, 17:22
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Yüzünün yüzde 95’inden fazlası kıllarla kaplı Hintli rekortmen
Yüzünün yüzde 95’inden fazlası kıllarla kaplı Hintli rekortmen