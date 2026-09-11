İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu

Hollanda'da iki haftalık minyatür bir eşek kayboldu ve bir gün sonra ortadan kaybolduğu yerde vurulmuş halde bulundu. Nadir görülen kızıl renkli yavru eşek Pleuntje 7 Eylül Pazartesi akşamı eşek barınağında kayboldu.

Altı kişi küçük hayvanı birkaç saat boyunca aradı. Gece saat 01:30'a kadar arama çalışmalarını sürdürdüler ve gün ağarınca aramaya devam ettiler. Ancak Pleuntje'nin nerede olduğuna dair hiçbir iz bulunamadı.

Buna rağmen, Salı günü öğleden sonra cesedi, hayvanın kaybolduğu yerde bulundu. Barınak çalışanları bölgeyi onlarca kez kontrol etmesine rağmen daha önce hiçbir şey tespit edilmemişti.

Pleuntje göğsünden vurulmuş halde bulundu. Ayrıca boynunda, bacaklarında ve gözünde ağır yaralar vardı.

Barınak sahibi Marlxene Muvs, hırsızların çitten atlayıp yavru eşeği kucaklayarak hazır bekleyen bir araca bindirdiklerini tahmin ediyor. Daha sonra onu satmanın zor olduğunu anlayınca cesedini aynı yere geri atmış olabilirler.

Pleuntje'nin mikroçipi, pasaportu veya aşı belgeleri yoktu. Bu yüzden karaborsada satılması zordu. Oysa belgeleri olan minyatür eşeklerin fiyatı 13 bin sterline kadar çıkabiliyor.

Pleuntje, Hollanda'nın Baarle-Nassau şehrindeki Stichting Het Ezelpaleis barınağında yaşıyordu. Bu mekan, bakımsız kalan eşekleri koruma altına almaktadır.

Barınak sahibi saat 19:30 civarında alanı kilitlemişti. Daha sonra sürüyü beslemek için geri döndüğünde Pleuntje'nin kaybolduğunu fark etti.

Arama çalışmaları sırasında 850 sterlin ödül da açıklandı. Yavru eşeği arama çağrıları Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa'ya yayıldı.

Ancak Salı günü saat 13:00 civarında Muvs, ziyaretçilere barınağı gezdirirken Pleuntje'nin cesedini gördü.

«Yan yatıyordu ve göğsünden vurulmuştu. Bu tarladan 50 kez geçmiştik» dedi.

Edinilen bilgilere göre, kurşun yavru eşeğin sol kalçasından girip göğsünün sağ tarafından çıkmış. Ayrıca boynunda ve bacaklarında yaralar, gözlerinden birinde ise ağır hasar izleri tespit edildi.

Muvs, Pleuntje'nin kendine has kızıl rengi nedeniyle kasten hedef alındığına inanıyor. Aynı zamanda diğer taylara dokunulmamış.

«Bunu yapanlar işin ustası olmalı. Dişleri bile çıkmamış bir yavru eşeğe kim böyle bir şey yapar?» dedi barınak sahibi.

Barınakta güvenlik kameraları var ancak hiçbiri otlak alanını tam olarak kapsamıyor. Şu anda Pazartesi akşamı şüpheli bir durum gören veya bir şey duyan kişilerin kolluk kuvvetlerine başvurmaları isteniyor.