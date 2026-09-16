ABD dizel ihracatını tamamen yasaklamayı planlıyor: Dünya piyasası yeni bir enerji krizinin eşiğinde

Dünya yakıt piyasası son yılların en zorlu sınavlarından biriyle karşı karşıya. ABD iç piyasasında dizel yakıt fiyatlarının tarihi rekorlar kırarak galon başına 6,22 dolara (litre başına yaklaşık 1,60 dolar) yükselmesinin ardından, Washington'daki siyasi elitler arasında dizel ihracatını tamamen yasaklama konusu gündeme geldi. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri John Thune, ülkedeki kıtlık ve fiyat baskısını kontrol altına almak için ihracatı kısıtlamaya yönelik her türlü teklifi değerlendirmeye hazır olduğunu açıkladı. Bu yıl ABD, İran savaşı ve Rusya'dan dizel ihracatının durması nedeniyle dış pazara rekor miktarda yakıt sattı, ancak bu durum iç stokların son yılların en düşük seviyesi olan 96,4 milyon varile düşmesine yol açtı.

Eğer Washington ihracat musluklarını kapatırsa, bu durum Asya ve Güney Amerika'dan, ihtiyacının yüzde 15'ini ABD dizeliyle karşılayan Avrupa'ya kadar geniş bölgeler için gerçek bir felakete dönüşebilir. Beyaz Saray ise şimdilik yasak kararından çekiniyor ve durumu düzeltmek için savaş dönemi yasalarını devreye sokmaya çalışıyor. Peki, Washington ihracatı yasaklarsa dünyada yakıt fiyatları ne kadar fırlar, petrol rafinerilerindeki kazalar krizi nasıl derinleştiriyor ve dünya yeni bir yakıt kıtlığına hazır mı?

«Galon başına 6,22 dolar ve düşmeyen fiyatlar»: ABD içinde rekor baskı

ABD iç piyasasındaki yakıt krizinin temel rakamları:

Tarihi antirekor: ABD'deki benzin istasyonlarında dizel fiyatı önce 6 dolara ulaştı, bugün ise galon başına 6,22 dolara kadar yükseldi;

Senato'nun acil tepkisi: Senato Çoğunluk Lideri John Thune: «Eğer ihraç ettiğimiz yakıt stokları mevcutsa, ihracatı yasaklamak sorunu çözmenin en etkili yollarından biri olabilir», açıklamasında bulundu;

Rekor ihracatın nedenleri: ABD yeterli dizel üretmesine rağmen, Rusya ihracatının durması ve İran'daki savaşın yarattığı küresel boşluğu doldurmak için rekor miktarda yurt dışına ürün satmak zorunda kaldı;

Tükenen stratejik stoklar: İç kıtlığı karşılaması gereken ulusal stoklar, 4 Eylül itibarıyla endişe verici bir seviyeye düşerek sadece 96,4 milyon varil oldu.

Beyaz Saray'ın tereddüdü: Savunma Sanayii Yasası devreye girecek mi?

ABD hükümeti içindeki anlaşmazlıklar ve alternatif planlar:

«Ticaret savaşı riski var»: İçişleri Bakanı Doug Burgum, ihracat yasağının iç fiyatları düşürmeyeceğini, aksine ABD'ye bağımlı müttefik ülkelerin misilleme önlemlerine ve küresel istikrarsızlığa yol açacağı konusunda uyardı;

«Defense Production Act» mekanizması: Yasak yerine Beyaz Saray, Savunma Üretim Yasası'nı (askeri sanayi yetkileri) devreye sokarak ülkedeki petrol rafinerilerinin (PR) kapasitesini zorunlu olarak artırmayı değerlendiriyor;

Rafineriler limitte çalışıyor: Bugün Amerikan petrol işleme tesisleri kapasitelerinin yüzde 95'lik üst sınırında çalışıyor ve üretimi hızla genişletmek fiziksel olarak zor.

Avrupa'ya 7 milyon varillik darbe: Küresel piyasayı ne bekliyor?

ABD dizel ihracatının durdurulması durumunda yaşanacak jeopolitik ve ekonomik sonuçlar:

Avrupa'nın yüzde 15'lik bağımlılığı: ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, Avrupa sadece haziran ayında ABD'den 7 milyon varile yakın dizel ithal etti, bu da kıta ithalatının yüzde 15'ini oluşturuyor;

Rafineride enerji kazası: Illinois'deki büyük «Joliet» petrol rafinerisinde elektrik kesintisi yaşanması nedeniyle, spot piyasalarda dizel fiyatı bir anda 25–40 sent zamlandı;

$6,50 üzeri fiyat beklentisi: «GasBuddy» analisti Patrick de Haan, hassas dengenin bozulması durumunda ulusal perakende fiyatlarının galon başına 6,50 doları aşabileceğini ve dünya genelinde bir enflasyon dalgası başlatabileceğini belirtti.

ABD'nin kendi iç çıkarlarını koruma yolundaki bu riskli tartışması, sadece Amerikalı seçmenlerin cebini değil, zaten enerji sıkıntısı çeken Avrupa sanayisinin geleceğini de doğrudan etkiliyor.

Sizce ABD, iç fiyatlarını düşürmek için müttefiki olan Avrupa ve diğer ülkeleri yakıtsız bırakıp dizel ihracatına yasak getirebilir mi? İran savaşı ve Rusya kısıtlamaları fonunda dizel fiyatının artması, bölgemizdeki ürün fiyatlarını nasıl etkileyebilir? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya enerji piyasasındaki bu kritik kriz analizini tüm meslektaşlarınız ve sürücü arkadaşlarınızla paylaşın!