İnsanlık tarihinde jeopolitik rekabetin Dünya sınırlarını aşıp uzayı askerileştirmeye doğru ciddi bir hal aldığı bir dönemde, Moskova ile Washington arasında uzay güvenliği konusunda yeni ve sert bir diplomatik çatışma yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan acil açıklamaya göre Moskova, uzaya her türlü silahın yerleştirilmesine kesinlikle karşı çıkarak, tüm BM üyesi devletleri bu tehlikeli süreci durdurmaya ve Rusya'nın sunduğu uluslararası kararları desteklemeye çağırdı. Açıklamada, 5 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında New York'ta düzenlenecek olan BM Genel Kurulu'nun 81. oturumunun Birinci Komitesi'ne, uzayda silahlanma yarışının önlenmesini amaçlayan üç temel taslağın sunulacağı vurgulandı.

Rus tarafı, bu çağrının her zamankinden daha acil olduğunu belirterek, dünya toplumunun birliğinin ancak ABD'nin uzaydaki saldırgan planlarını dizginleyebileceğini ifade etti. Söz konusu açıklama, ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall'ın (Troy Meink olarak belirtilmiş) «ABD, kendi birliklerini korumak için yeterli miktarda yörünge silahına sahip» şeklindeki açık itirafının ardından geldi. Peki Pentagon yörüngeye tam olarak hangi silahları yerleştiriyor, BM'de oylanacak üç önemli karar neyi öngörüyor ve uzaydaki yeni silahlanma yarışı Dünya için nasıl bir tehlike oluşturabilir?

«Yörüngedeki silahlanmaya son»: BM'de görüşülecek 3 girişim

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın BM Genel Kurulu tartışmasına sunduğu temel belgeler:

«UZSY konusunda pratik önlemler»: Uzayda Silahlanma Yarışının Önlenmesi (UZSY) konusunda somut uluslararası hukuki mekanizmaların oluşturulması;

«İlk silah yerleştirmeme»: Devletlerin yörüngeye ilk olarak saldırı veya savunma sistemleri çıkarmama taahhüdünü güçlendiren küresel karar;

Şeffaflık ve güven artırıcı önlemler: Uzay faaliyetlerinde şeffaflığı sağlamayı ve devletler arasındaki güveni güçlendirmeyi amaçlayan üçüncü karar taslağı;

New York'taki 81. oturum: Tüm bu tasarılar, 5 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek BM Genel Kurulu'nun güvenlik konularından sorumlu Birinci Komite toplantısında ele alınacak.

Pentagon'un sansasyonel itirafı: «Elimizde yeterli yörünge silahı var»

Washington yetkilileri tarafından dile getirilen açık iddialar:

ABD Hava Kuvvetleri Bakanı'nın açıklaması: ABD Hava ve Uzay Kuvvetleri Derneği konferansında konuşan Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall, ABD'nin silahlı kuvvetlerini korumak için yeterli yörünge silahına sahip olduğunu açıkladı;

Uzayın askerileştirilmesi: Uzmanlara göre bu açıklama, Washington'ın Dünya yörüngesindeki askeri hedefleri yok etme veya uyduları devre dışı bırakma kapasitesine sahip uzay silahlarını resmen yerleştirmiş olduğunun bir kanıtıdır;

Küresel dengenin bozulması: Uzayda saldırı sistemlerinin ortaya çıkması, nükleer ve stratejik dengeyi bozarak büyük bir savaş riskini geometrik olarak artırır.

Mariya Zaharova'nın çağrısı: «ABD'yi sadece birlik durdurabilir»

Moskova'nın uluslararası koalisyon kurma çabaları:

«Şu an bu her zamankinden daha önemli»: Mariya Zaharova, tüm devletleri uzay barışını korumaya yönelik girişimlere sadece oy vererek değil, aynı zamanda kararların ortak yazarı olarak katılmaya çağırdı;

Amerikan planlarına engel: Diplomat, uzayın bir savaş alanına dönüşmesini durdurmanın sadece dünya devletlerinin BM kürsüsündeki kararlı ve ortak direnişine bağlı olduğunu vurguladı;

Gelecek neslin kaderi: Yörüngenin silahlarla dolması, Dünya üzerindeki küresel iletişim, navigasyon ve ekonomik altyapıyı her an yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir.

BM'de uzay konusunda başlayan bu küresel tartışma, insanlığın uzayı barışçıl araştırmalar alanı olarak koruyup koruyamayacağı veya buranın Dünya üzerindeki çatışmaların yeni ve en korkunç savaş alanı haline gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt verecektir.

Sizce ABD ve Rusya arasında yörüngede başlayan silahlanma yarışı BM kararlarıyla durdurulabilir mi, yoksa uzayda «Yıldız Savaşları»nın başlaması kaçınılmaz mı? Pentagon'un yörünge silahlarına ilişkin açıklaması dünya güvenliğini ne ölçüde tehdit ediyor? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve küresel uzay güvenliğine adanmış bu önemli diplomatik analizi tüm arkadaşlarınızla ve uluslararası siyaset gözlemcileriyle paylaşın!