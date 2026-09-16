Xi Jinping Washington'a geliyor — Trump Çin ile dev bir anlaşma mı hazırlıyor?

Dünyanın iki büyük ekonomik devi olan ABD ve Çin arasındaki uzun yıllara dayanan ticaret savaşında beklenmedik ve küresel siyasi bir dönüm noktası yaklaşıyor. Saygın 'Bloomberg' ajansının kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in Washington'da gerçekleşecek tarihi yüz yüze görüşmesi öncesinde taraflar, bir dizi stratejik ürüne yönelik gümrük vergilerini düşürme olasılığını aktif bir şekilde tartışıyor. Çin liderinin ABD başkentine yapacağı resmi ziyaret 24 Eylül tarihine planlanmış olup, bu ziyaret Trump'ın Mayıs ayında büyük bir iş heyetiyle Pekin'e gerçekleştirdiği ziyarete karşılıklı bir adım niteliğinde olacak.

İçeriden edinilen bilgilere göre, Pekin ile Washington arasında kurulan ticaret ateşkesinin uzatılma ihtimali giderek netleşiyor ve beklenen önlemler yaklaşık 30 milyar dolarlık mal için karşılıklı gümrük vergilerinin hafifletilmesini öngörüyor. Özellikle Amerikan enerji kaynakları ve tarım ürünleri için Çin pazarının yeniden geniş bir şekilde açılması gündemin ana maddesi haline geldi. Nihai anlaşma metnini olgunlaştırmak amacıyla ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu hafta sonu ÇHC Devlet Konseyi Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile özel müzakere masasına oturacak.

Peki, 30 milyar dolarlık gümrük vergisi indirimi dünya piyasasını nasıl etkileyecek, Trump nadir toprak elementleri konusunda Pekin'den neler talep ediyor ve 24 Eylül'deki görüşme dünya ekonomisini krizden kurtarabilecek mi?

'30 milyar dolarlık ateşkes': Taraflar neler üzerinde anlaşıyor?

'Bloomberg' tarafından açıklanan ticaret anlaşmasının ana hatları:

Yön / Gösterge Anlaşma şartları ve planlar Detaylar Toplam hafifletme hacmi ~30 milyar dolar İki devlet arasında daha önce geliştirilen karşılıklı gümrük vergilerini düşürme programı Ana ürün grupları Enerji kaynakları ve tarım ürünleri ABD petrolü, LNG ve tarım ihracatı için Çin gümrük vergilerinin düşürülmesi Nihai zirve tarihi 24 Eylül 2026 Xi Jinping'in Washington'a resmi ziyareti ve Trump ile kişisel görüşmesi Hazırlık toplantısı Bu hafta sonu ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ÇHC Başbakan Yardımcısı He Lifeng görüşmesi

'Petrol, gaz ve çiftçilerin çıkarı': Washington neler kazanacak?

Trump yönetiminin ekonomik talepleri ve beklenen faydalar:

ABD enerji taşıyıcılarına yol: Çin tarafından Amerikan enerji kaynaklarına konulan engellerin yumuşatılması, ABD enerji şirketlerinin milyonlarca ton petrol ve LNG'yi Asya'nın en büyük pazarına satmasına olanak tanıyacak;

Amerikalı çiftçilere kurtuluş: Tarım ürünlerine, özellikle soya ve tahıl ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin kaldırılması, Trump'ı destekleyen Amerikan tarım eyaletleri için güçlü bir finansal destek olacak;

Ticaret dengesini eşitleme: Washington, ikili ticaret ve yatırım konseyleri mekanizmalarını devreye sokarak ABD ile Çin arasındaki devasa ekonomik uçurumu daraltmayı hedefliyor.

'Nadir toprak elementleri' ve Pekin'e ültimatom: Müzakerelerin kara kutusu

Hazine bakanları görüşmesinin arkasındaki stratejik mücadele:

Scott Bessent ve Jamieson Greer'in talepleri: Temmuz ayı sonunda gerçekleşen görüşmelerde ABD Hazine Bakanı ve ticaret temsilcisi, Washington'ın Pekin'den nadir toprak metalleri konusunda aldığı tüm taahhütleri kayıtsız şartsız yerine getirmesini beklediğini açıkça belirtmişti;

Yüksek teknolojiler ve yarı iletkenler: Çin, küresel nadir toprak elementleri madenciliği ve işlemenin büyük bir kısmını kontrol ederken, Trump ekibi Amerikan sanayisi için bu kritik hammadde kesintilerinin önlenmesini şart koşuyor;

Pekin'in diplomatik adımı: Mayıs ayında Trump'ı başkentinde ağırlayan Çin yönetimi, 24 Eylül Washington zirvesi aracılığıyla ticaret savaşı baskısını hafifletmeyi ve ülke ihracatına uygulanan teknolojik kısıtlamaları gevşetmeyi hedefliyor.

24 Eylül'de Washington'da beklenen Xi Jinping ve Donald Trump görüşmesi, dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki soğuk ilişkileri ısıtmakla kalmayıp, uluslararası ticaret ve küresel piyasalar için yeni bir dönemin başlamasına ivme kazandırabilir.

Sizce Trump ve Xi Jinping arasındaki bu anlaşma, iki büyük devlet arasındaki ticaret savaşına tamamen son verebilecek mi yoksa bu geçici bir taktiksel ateşkes mi? 30 milyar dolarlık gümrük vergilerinin düşmesi ve enerji akışlarının açılması dünya ekonomisi ve Orta Asya pazarları üzerinde nasıl olumlu etkiler yaratacak? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya jeoekonomisindeki bu tarihi dönüm noktasının analizini tüm meslektaşlarınız ve iş ortaklarınızla paylaşın!