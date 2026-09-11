436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?

Pakistan'ın Mardan şehrinde dış görünüşü ve devasa cüssesiyle birçok kişinin dikkatini çeken Arbab Hızır Hayat yaşıyor. İnternette o, Han Baba takma adıyla meşhur. 34 yaşındaki adamın boyu 190 santimetre, ağırlığı ise 436 kiloya ulaşıyor. Vücudundan utanmadığını, aksine gurur duyduğunu ve kendisini dünyanın en güçlü insanı olarak gördüğünü söylüyor.

Han Baba neden kendini pehlivan olarak görüyor?

Sosyal ağlarda Han Baba'nın bir traktörü tek eliyle çektiğini gösteren videolar yayıldı. Kendisi bunu hafif bir ısınma hareketi olarak görüyor.

Pakistanlı adam gazetecilere verdiği röportajda, 2012 yılında Japonya'da düzenlenen bir halter yarışmasına katıldığını söyledi. İddiasına göre orada 5000 kilogramlık bir taşı kaldırdı. Han Baba, Hulk'un bile bu kadar ağırlığı kaldıramayacağını iddia etti.

436 kilogramlık ağırlık nasıl oluştu?

Han Baba 18 yaşına kadar normal bir genç gibi görünüyordu. Sonrasında ağırlığı hızla artmaya başladı. Doktora gitmek yerine daha da irileşmeye karar verdi ve yoğun bir beslenme düzenine geçti.

Şu anda günlük kalori alımı 10 bini aşıyor. Kahvaltıda tek seferde 36 yumurta, 4 tavuk ve 3 kilogram kırmızı et tüketiyor. Tüm bunların üzerine 5 litre süt içiyor.

Adam, aşırı kilonun kendisine büyük bir rahatsızlık vermediğini söylüyor. Asıl sorun ulaşımda: normal bir arabaya sığmıyor. Bu yüzden Han Baba devasa bir arazi aracı satın aldı.

Mardan şehrinde ünlü bir sima haline geldi. Yoldan geçenler onunla fotoğraf çektirmek istiyor, yerel televizyon kanalları ise onu sürekli röportajlara davet ediyor.

Ringlere çıkmak istiyor

Han Baba geleceğini sporla birleştiriyor. Ringe çıkıp güreşçi olmayı ve profesyonel güreş müsabakalarını kazanmayı planlıyor. Devasa cüssesinin ve gücünün ona başarı getireceğine inanıyor.

Ancak gücüne herkes inanmıyor. Uzmanlar Han Baba'nın videolarını inceleyerek giyimine dikkat çektiler. Her zaman bol, sabahlık benzeri kıyafetler giyiyor. Bazı karelerde göğüs ve omuzlarında özel dolgular olduğu görülüyor. Bunlar vücudun üst kısmını daha büyük gösterip karnını gizliyor olabilir. Bu nedenle gerçek vücut ölçüleri net değil.

Han Baba'nın 5 ton yük kaldırdığına dair rekoru da uzmanlar tarafından şüpheyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları ise ona önce sağlığına dikkat etmesini, ardından ringde gücünü denemesini tavsiye ediyor.

Han Baba vakasının yanı sıra, Endonezya'da da aşırı kiloyla ilgili başka bir olay yaşandı. Orada 10 yaşındaki bir çocuğun ağırlığı 192 kilograma ulaşıyor. Çocuk için bu ağırlık bir gurur değil, ciddi bir sağlık sorunu haline gelmiş durumda.