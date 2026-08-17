Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti

Hindistan’da genç bir doktorun özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etmesiyle ilgili video, sosyal medyada geniş tartışmalara yol açtı. Doktor, video mesajında kurumda, tıbbi gereklilik olmasa bile hastaları hastaneye yatırma ve bazılarını yoğun bakım ünitesinde gerekli süreden daha uzun tutma yönünde baskı olduğunu iddia etti.

Doktorun sözlerine göre hastane yönetimi, neredeyse her hastanın yatarak tedaviye kabul edilmesini, bazı durumlarda ise hastaların resüsitasyon ve yoğun bakım ünitesinde daha uzun süre tutulmasını talep etti. Doktor, bu uygulamanın hastalar açısından tıbben gerekli olmayabileceğini ve asıl amacın hastane gelirlerini artırmak olabileceğini belirtti.

Genç uzman ayrıca, hastanın yatırılması ve yoğun bakımda ne kadar süre tutulacağı da dahil olmak üzere önemli tıbbi kararlara yönetimin müdahale ettiğini söyledi. Bu koşullarda çalışmayı mesleki ilkelerine aykırı bulan doktor, işe başladığı gün istifa etmeye karar verdi.

Doktor kararını, hasta güvenliği ve tıbbi etiğin her türlü iş veya maaştan üstün olması gerektiğini belirterek açıkladı. Açıklamasında, yanlış bulduğu uygulamalarla adının anılmasını istemediğini vurguladı.

Video internette hızla yayılarak özel sağlık sektöründe hasta çıkarları ile finansal çıkarlar arasındaki denge konusunu gündeme taşıdı. Çok sayıda kullanıcı doktorun tutumunu desteklerken bazıları olayla ilgili bağımsız bir soruşturma yürütülmesi ve sağlık kuruluşları üzerindeki denetimin artırılması gerektiğini ifade etti.