Mısır Avrupa'nın gazını kapıyor: Afrika devi ABD'den LNG ithalatında rekor kırdı

Küresel enerji haritasında tüm dünyayı, özellikle de Avrupa Birliği'ni şoke eden devasa bir jeoekonomik değişim yaşandı. Yakın zamana kadar doğal gaz ihracatçısı olan Mısır, yerel üretim hacmindeki keskin düşüş nedeniyle ABD'nin sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) konusunda dünyanın en büyük alıcısı haline geldi. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, Haziran ayında Mısır, ABD'den tek seferde 2,42 milyar metreküp sıvılaştırılmış gaz alarak mutlak bir tarihi rekor kaydetti. Bu miktar, ABD'nin toplam LNG ihracatının tam yüzde 16,5'ini oluşturuyor.

En şaşırtıcı olanı ise Mısır'ın satın aldığı bu hacmin, Avrupa'nın üç sanayi devi olan Almanya, Fransa ve İtalya'nın Haziran ayında ABD'den aldığı toplam gaz miktarına eşit olmasıdır. İran çevresindeki savaş ve jeopolitik krizin arka planında gaz kıtlığı çeken Avrupa için Afrika'nın bu beklenmedik rekabeti gerçek bir darbe oldu: Kıta borsalarında gaz fiyatı ikinci haftadır 1000 dolar civarında seyrediyor. Ayrıca Hindistan da rekor bir göstergeyle yarışa katıldı ve Asya'da Kasım vadeli işlemler 1022 dolara kadar yükseldi.

Peki, Mısır neden bu kadar büyük miktarda gaz tüketiyor, Avrupa kış öncesi yakıtsız mı kalacak ve küresel spot piyasalardaki bu emsalsiz mücadele fiyatları daha ne kadar yükseltecek?

«Bir devlet üç dev ülkeye karşı»: Mısır'ın 2,42 milyar metreküplük rekoru

ABD Enerji Bakanlığı (EIA) raporundaki çarpıcı rakamlar:

Yüzde 16,5'lik pay ve 1 numaralı müşteri: Mısır'ın Amerikan LNG ihracatındaki payı yüzde 16,5'e sıçradı ve bu Arap ülkesi resmen ABD tesislerinin en büyük alıcısı oldu;

Bir ayda 2,42 milyar metreküp: Afrika kıtasının temsilcisi sadece Haziran ayında Amerikan terminallerinden 2,42 milyar metreküp gaz teslim aldı;

Almanya, Fransa ve İtalya'nın toplamından fazla: Mısır'ın satın aldığı bu miktar, Avrupa Birliği'nin önde gelen üç ülkesi olan Almanya, Fransa ve İtalya'nın Haziran ayındaki toplam ithalatına eşittir;

İki kattan fazla artış: Karşılaştırma yapmak gerekirse, Mısır'ın ABD ihracatındaki payı 2024'te yeni başlamışken, 2025'te sadece yüzde 8 civarındaydı.

İhracatçıdan büyük ithalatçıya: Kahire'yi ne zorladı?

Mısır'ın beklenmedik gaz açığı yaşamasının nedenleri:

Üretimin çöküşü: Daha önce doğal gaz ihraç eden Mısır'da yerel sahalardaki üretim hızı keskin bir şekilde düştü;

Elektrik enerjisi krizi: Nüfusu 100 milyonu aşan ülkede termik santralleri ve sanayi tesislerini kesintisiz beslemek için devasa miktarda yabancı yakıt zorunlu hale geldi;

Avrupa'nın ana pazarına saldırı: Yerel enerji çöküşünü önlemek için Mısırlı şirketler, Avrupalı müttefiklerin beslendiği spot piyasalardaki tüm boş tankerleri yüksek fiyatlarla topluca satın alıyor.

1000 dolarlık fiyat ve Hindistan faktörü: Avrupa enerji kıskacında

Küresel piyasalardaki sert mücadele ve fiyat dinamikleri:

Savaştan sonra 3 kat pahalılaşma: İran çevresindeki askeri krizin bir sonucu olarak Avrupa borsalarında bin metreküp gazın fiyatı ikinci haftadır 1000 dolar civarında seyrediyor; bu, savaş öncesi döneme göre 3 kat daha pahalı;

Hindistan'ın tarihi rekoru: Avrupa'ya bir diğer güçlü rakip Hindistan oldu; Haziran ayında onlar da ABD'den rekor miktarda, yani 1,3 milyar metreküp gaz alarak İtalya'dan sonra 3. sıraya yerleşti;

Asya piyasasındaki sıçrama: Rekabet sadece Atlantik'te değil, Pasifik'te de kızışıyor: 14 Eylül itibarıyla Kuzeydoğu Asya'ya Kasım teslimatları için LNG fiyatı 1022 dolara yükseldi (Avrupa'da 978 dolar).

Mısır ve Hindistan gibi yeni dev alıcıların sahneye çıkması, Rus gazından vazgeçip tamamen Amerikan LNG'sine umut bağlayan Avrupa Birliği'ni sonbahar-kış sezonu arifesinde çok tehlikeli ve pahalı bir enerji kıtlığıyla karşı karşıya bırakıyor.

Sizce Mısır ve Hindistan'ın ABD gazı için mücadeleye aktif katılması Avrupa Birliği'ni daha ağır bir enerji krizine sürükler mi? İran çatışması ve gaz fiyatının 1000 doları aşması Özbekistan ve Orta Asya'nın ihracat ve iç yakıt piyasalarını nasıl etkileyebilir? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya gaz piyasasındaki bu çarpıcı değişim analizini tüm meslektaşlarınız ve enerji tutkunlarıyla paylaşın!