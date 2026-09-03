Ronaldo'nun oğlunun bir haftada 9 milyon dolar harcaması karşısında şoke olduğu iddia ediliyor

Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 16 yaşındaki oğlunun bir hafta içinde kredi kartıyla 9 milyon dolardan fazla harcama yaptığına dair haberler yayıldı. Bu konuyla ilgili Türkiye'den Haberler gazetesi bir haber yayımladı.

Habere göre Ronaldo, bir süreliğine oğlunun kredi kartını kullanmasına izin vermişti. Ancak banka hesabında 1,8 milyon dolarlık bir işlem görünce futbolcu harcamaları incelemeye karar verdi.

Yapılan incelemede, oğlunun bir hafta içinde süper arabalar ve diğer pahalı eşyalar için toplam 9 milyon dolardan fazla para harcadığı iddia edildi.

Bunun üzerine Ronaldo'nun ekibini arayarak kredi kartını bloke ettirdiği ve oğlunun hesaplara erişimini kısıtladığı söyleniyor.

Ancak bu bilgiler henüz Cristiano Ronaldo veya temsilcileri tarafından resmen doğrulanmadı.

Bilgi olarak, Cristiano Ronaldo Junior, babası gibi futbolla ilgileniyor ve Al-Nassr altyapısında forma giyiyor.