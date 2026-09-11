Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir

Dünya'nın dönüş hızındaki değişimler nedeniyle, küresel olarak uygulanan zaman sistemi gelecekte değişebilir. Bilim insanları, dünya saatinin Dünya'nın dönüşüne bağlı olmayan bir sisteme geçirilmesini öneriyor. Konuyla ilgili araştırma “Naked Science” yayınında yer aldı.

Belirtildiğine göre, dünyada 1972 yılından beri Eşgüdümlü Evrensel Zaman — UTC kullanılmaktadır. Bu zaman sistemi atom saatlerine göre senkronize edilir. Ancak Dünya'nın dönüş hızı sabit değildir. Bu nedenle atom saati ile Güneş saati arasında belirli bir fark oluşmaktadır.

Bu farkı gidermek amacıyla 1972 yılından bu yana 27 kez “artık saniye” eklenmiştir. Yani zaman sistemini Dünya'nın dönüşüne uyarlamak için bir saniyelik düzeltmeler yapılmıştır.

Ancak son yıllarda Dünya'nın dönüşünün hızlanmasıyla durum değişmektedir. Artık tam tersine, bir saniyeyi çıkarmak, yani negatif “artık saniye” uygulamak gerekliliği doğmuştur.

Bilim insanları, böyle bir değişikliğin modern teknolojik sistemler üzerindeki etkisinden endişe duymaktadır. Çünkü bugüne kadar negatif “artık saniye” uygulaması hiç kullanılmamıştır. Birçok bilgisayar programı ise zamana bir saniye eklenebileceği varsayımıyla tasarlanmıştır.

Uzmanlara göre bu durum, iletişim ve uydu navigasyon sistemlerinde geniş çaplı teknik arızalara yol açabilir.

Edinilen bilgilere göre, sorunu çözmek için bilim insanları atom saatini Güneş saatinden ayırmayı önermektedir. Bu yaklaşımda iki zaman sistemi zamanla birbirinden uzaklaşacaktır. Yüzlerce yıl sonra ise bunlar “artık saat” yardımıyla tekrar birbirine uyarlanabilecektir.

Bu yılın Ekim ayında Versay şehrinde Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu'nun genel konferansı düzenlenecektir. Burada “artık saniye”nin geleceği ile ilgili önemli bir karar alınabilir.

Eğer bu teklif onaylanırsa, yeni düzenlemenin 20 Mayıs 2027'den itibaren yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Bundan sonra “artık saniye” kullanımı durdurulacak ve atom saati, Güneş saatinden kademeli olarak uzaklaşacaktır.

Hesaplamalara göre, iki zaman sistemi arasındaki farkın yaklaşık 1000 yıl içinde bir saate ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Bu durum insanların günlük yaşamında hissedilmese de, küresel teknolojik sistemler için önemli bir değişiklik teşkil etmektedir.