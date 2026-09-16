İngiltere Premier Ligi devleri arasındaki transfer politikaları ve Özbek futbolunun yetenekleri etrafında dünya basınını sarsan gerçekler gün yüzüne çıktı. "Manchester United» kulübünün eski gözlemcisi Nicolas Chinalli, zamanında "Kırmızı Şeytanlar" yönetimine, şu anda "Manchester City" formasını giyen Özbek savunma oyuncusu Abdukodir Husanov'u transfer etmelerini bizzat tavsiye ettiğini açıkladı. 47 yaşındaki deneyimli uzmana göre, 2023 yılında Arjantin'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Özbekistan U-20 milli takımının maçlarını izlerken, Husanov'un üç nadir özelliği olan yüksek hızı, çelik gibi fiziksel gücü ve sahadaki şaşırtıcı konsantrasyonu onu anında etkilemiş.

Ancak "United" patronları, geleceğe yatırım yapmak yerine hemen sonuç verecek "hazır" yıldızları seçerek tarihi bir hata yaptılar. Sonuç olarak, Belarus'un "Energetik-BGU" kulübünden Fransa'nın "Lens" takımına geçen Özbek "kalkan", bir buçuk yıl sonra 40 milyon avro karşılığında tam da onların ezeli rakibi "Manchester City"ye gitti. Aynı zamanda, 2023 yılındaki o tarihi Asya şampiyonu U-20 milli takımımızın diğer temsilcileri Abbosbek Fayzullayev, Umarali Rahmonaliyev ve Mahmud Mahamadjonov da bugün Avrupa'nın yeşil sahalarını fethediyor. Peki, "MU" Husanov'u nasıl kendi elleriyle "City"ye hediye etti, Fayzullayev ve Rahmonaliyev'in Fransa'ya transfer olma ihtimali nedir ve altın nesil Özbek futbolunu hangi seviyeye taşıyor?

«MU» neden reddetti? Nicolas Chinalli'nin beklenmedik itirafı

İngiliz devinin gözlemcisinin ağzından sansasyonel detaylar:

Dünya Kupası'ndaki keşif: 2023 yılında Arjantin sahalarında gerçekleşen U-20 Dünya Kupası'nda Özbek gençleri son 16 turuna kadar ulaşıp İsrail'e dramatik bir şekilde elenmiş olsalar da, tüm dünya gözlemcilerinin listesine girmişlerdi;

«Üç özellik beni hayrete düşürdü»: «Husanov hemen dikkatimi çekti. Hızı, fiziksel gücü ve oyundaki soğukkanlı konsantrasyonu "Manchester United" için kesinlikle idealdi», diye hatırlıyor Nicolas Chinalli;

Manchester yönetiminin hatası: Kulüp yetkilileri, gelecek vadeden Özbek yeteneği uygun fiyata almak yerine, hemen ilk 11'de oynatmak için deneyimli ve ünlü savunmacıları aramayı tercih ettiler ve büyük bir fırsatı kaçırdılar.

Belarus'tan "City"ye 40 milyon avroluk sıçrama

Husanov'un "Manchester City" kadrosuna katılma kronolojisi:

«Lens»teki parlayışı: «Manchester United» tereddüt ederken, Fransa'nın "Lens" kulübü çevik davranarak futbolcuyu Belarus'un mütevazı "Energetik-BGU" takımından cüzi bir miktara satın aldı;

Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki dersler: Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki güvenli performansıyla Abdukodir hızla Avrupa'nın en iyi genç stoperlerinden biri haline geldi;

40 milyon avro ve Pep Guardiola'nın tercihi: «Lens»te bir buçuk sezon oynadıktan sonra "Manchester City", bu Özbek genci için 40 milyon avro ödeyerek kadrosuna kattı ve bu, "MU"nun transfer piyasasındaki en acı mağlubiyetlerinden biri oldu.

Altın nesil geçidi: Fayzullayev, Rahmonaliyev ve Mahamadjonov

2023 yılı Asya şampiyonlarının Avrupa turu:

Abbosbek Fayzullayev Türkiye'yi fethediyor: CSKA'daki parlak oyunlarının ardından Türkiye Süper Ligi'ne transfer olan orta saha oyuncusu, bugün "İstanbul Başakşehir" takımının ana lideri haline geldi;

Umarali Rahmonaliyev ve Şampiyonlar Ligi entrikası: Rusya'nın "Rubin" kulübünden sonra Azerbaycan şampiyonu "Sabah" kadrosuna katılan kaptanımız, şu anda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında forma giyiyor;

Fransa'dan ilgi: Hem Fayzullayev hem de Rahmonaliyev'e Fransız Ligue 1 kulüplerinin ciddi ilgi gösterdiğine dair haberler artıyor;

Mahmud Mahamadjonov RPL'de: Milli takımın kanat savunucusu, Mahaçkale'nin "Dinamo" kulübünde düzenli olarak ilk 11'de sahaya çıkarak yeteneğini geliştirmeye devam ediyor.

Nicolas Chinalli'nin bu açıklaması, Özbek futbolunun yetiştirdiği genç yeteneklerin bugün dünyanın en güçlü kulüplerinin hedefinde olduğunu ve transfer değerlerinin milyonlarca avroyu bulabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Sizce Abdukodir Husanov o dönemde "Manchester City" yerine "Manchester United"a gitseydi kariyeri bugünkü kadar başarılı gelişir miydi, yoksa "City"ye gitmesi en doğru tercih miydi? Kaptanımız Umarali Rahmonaliyev ve Abbosbek Fayzullayev de yakında Fransa'nın üst düzey kulüplerine katılabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek lejyonerlerin dünya sahnesindeki yükseliş analizini tüm futbolseverler ve arkadaşlarınızla gururla paylaşın!